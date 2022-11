Il dirigera une équipe de 35 professionnels de l’investissement basés à Zurich, Milan et Hong Kong. La boutique propose des solutions en matière d’actions durables émergentes, d’actions suisses, et d’investissements à impact et thématiques. Jean-Louis Nakamura travaillera sous la direction de Christel Rendu de Lint, Deputy Head of Investments chez Vontobel.

Avec plus de 27 ans d’expérience dans les secteurs public et privé, Jean-Louis Nakamura rejoint Vontobel après 14 années passées chez Lombard Odier aux postes de Chief Investing Officer Asia Pacific et Chief Executive Officer de la société à Hong Kong. Avant cela, il était Responsable Multi Assets et CIO Global Adjoint de Lombard Odier Investment Managers à Genève.

M. Nakamura a commencé sa carrière dans le secteur public. Economist senior au Trésor français puis Attaché Financier délégué au Conseil de l’Union Européenne entre 1995 et 2003, il devient Directeur financier du Fonds de pension de la fonction publique et du Fonds de réserve des retraites françaises en 2003 jusqu’en 2008. À ce poste, il était en charge l’allocation stratégique et tactique des actifs.

Christel Rendu de Lint, Deputy Head of Investments chez Vontobel, déclare : « Hans Speich a joué un rôle déterminant dans le développement de notre Boutique Sustainable Equities et a contribué à façonner notre culture axée sur les investissements. Nous le remercions pour son dévouement et son leadership. La nomination de Jean-Louis Nakamura reflète notre engagement envers nos compétences en matière d’actions durables. J’ai hâte de collaborer avec Jean-Louis. Son solide parcours en matière d’investissement et son expérience dans la gestion d’équipes d’investissement nous permettront de développer davantage la boutique à une époque où les investissements durables rentrent dans une une nouvelle phase captivante, dans laquelle les investisseurs recherchent des solutions innovantes et transparentes. »

Jean-Louis Nakamura ajoute : « Je suis ravi de rejoindre Vontobel, dont la forte culture d’investissement et la discipline de gestion permettent aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs financiers de long terme. »

Jean-Louis Nakamura est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et d’un Master en Droit Public et Economie de l’Ecole de Science Po Paris.