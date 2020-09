Le constructeur allemand a émis le 16 septembre 2020 deux obligations vertes pour un montant global de 2 milliards d’euros.

Volkswagen (noté A3 / BBB+ (neg / neg) par Moody’s / S&P) vient de lancer avec succès ses deux premières obligations vertes pour un montant global de 2 milliards d’euros. Ces deux obligations ont respectivement une maturité de 8 ans (1,250 milliards d’euros) et 12 ans (750 millions d’euros) et offrent un coupon annuel de 0,875 % et 1,250 %.

Financer la transition énergétique

Le produit de cette émission sera utilisé pour développer des projets du constructeur allemand dans le domaine des véhicules électriques, en particulier ses nouveaux modèles BEV ID3 et ID4. Ainsi, Frank Witter, membre du comité de direction de Volkswagen, chargé des finances et de l’informatique, a d’ailleurs déclaré qu’il s’agit « d’une étape stratégique de la stratégie de financement » du groupe et que ce type d’opérations serait sans doute amené à se reproduire à l’avenir, compte tenu de l’objectif d’entreprise de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Une émission certifiée par la CBI

Rappelons en effet qu’un Green Bond sert à financer des projets à vocation environnementale afin d’accélérer la transition énergétique et écologique. D’ailleurs, « des rapports annuels sur l’utilisation du produit de l’émission et des effets environnementaux obtenus créeront une transparence pour les investisseurs », comme l’a rappelé le groupe Volkwagen à l’occasion de cette opération. Précisons également que les deux obligations émises par le constructeur allemand ont été certifiées par la Climate Bonds Initiative (CBI), confirmant le respect des principes des obligations vertes de l’International Capital Market Association (ICMA) et des prêts verts de la Loan Market Association (LMA).

Le succès a été au rendez-vous

Compte tenu de ces éléments, l’opération menée avec l’aide des banques BBVA / CMZ / HSBC / ING / Société Générale, a rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels internationaux, majoritairement européens, dans la droite ligne du succès des émissions d’obligations vertes réalisées récemment. On note ainsi un engouement particulièrement fort de la part des sociétés de gestion qui ont représenté respectivement 62 % et 69 % des souscripteurs pour les obligations de maturité 8 et 12 ans.