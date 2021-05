Vivid Money, la plateforme financière basée à Berlin, annonce une levée de fonds de 60 millions d’euros en série B portant la valorisation de l’entreprise à 360 millions d’euros. Mené par Greenoaks avec la participation de l’investisseur existant Ribbit Capital, ce nouveau tour de table permettra à Vivid Money d’accélérer son déploiement européen et de développer de nouvelles fonctionnalités.

« Avec notre nouveau partenaire, Greenoaks, ainsi que le soutien continu de Ribbit Capital, nous sommes bien positionnés pour continuer à croître et à développer notre activité. Nous ambitionnons de permettre à nos utilisateurs de gérer l’ensemble de leurs besoins financiers - investissements, épargne, actions, crypto-actifs, éducation financière - et cela, au sein d’une seule application. C’est ainsi que nous nous sommes démarqués de la concurrence et que nous comptons recruter davantage de clients à travers l’Europe. », indique Artem Yamanov, co-fondateur de Vivid Money.

« Nous pensons que l’aboutissement sur ce segment de marché est le produit bancaire et d’investissement tout-en-un que Vivid est en train de construire. L’équipe de Vivid a innové extraordinairement rapidement, et cela, avec le lancement de services bancaires, d’épargne, d’investissement en actions et crypto-actifs, de paiement de gré à gré, de budgétisation et le déploiement d’une marketplace de services. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Vivid dans cette aventure. », souligne Patrick Backhouse, Partner de Greenoaks.

Lancée en Allemagne en 2020, Vivid Money est une application mobile bancaire qui ambitionne de faire disparaître les frontières entre épargne, dépenses et investissement. L’entreprise souhaite se déployer dans toute l’Europe pour permettre à ses clients d’économiser et d’investir de manière éclairée, notamment en misant sur l’intégration de contenus d’éducation financière au sein de son application. Ce nouvel investissement permettra à Vivid Money de s’étendre à des marchés clés et de se doter de nouvelles fonctionnalités.

Depuis son lancement, Vivid a enrichi son éventail de fonctionnalités proposées à ses clients. Récemment, l’entreprise a communiqué sur le lancement des Crypto Pockets qui permet aux clients d’investir dans les crypto-actifs de manière fractionnée à partir de 0,01€. Les clients de Vivid Money peuvent également bénéficier d’un programme de cashback innovant et des avantages proposés par Vivid, comme la carte de paiement en métal gratuite, le contrôle de ses abonnements récurrents, la catégorisation de ses dépenses, 15 sous-comptes gratuits appelés Pockets qui peuvent être facilement partagés avec des proches ou encore la possibilité de réserver des hôtels ou la location de véhicules via Vivid Services.

Pour ses clients qui n’ont pas l’habitude d’investir, Vivid souhaite à travers son application leur permettre de se familiariser avec les marchés financiers et de faire fructifier leur épargne avec la meilleure maîtrise possible des risques et des implications que l’investissement comporte. Pour ce faire, Vivid proposera à ses clients des cours qui leur permettront d’apprendre les bases de l’investissement étape par étape, ainsi que des notifications pour mieux appréhender le monde financier. D’autres contenus éducatifs seront régulièrement ajoutés à la plateforme.

« Nos clients sont notre actif le plus précieux et notre objectif est de créer un avenir financier plus sûr pour eux. En les éduquant et en les accompagnant dans leur apprentissage de l’investissement, nous élargissons l’accès aux produits financiers d’une manière transparente et sereine. Nous nous engageons également à aider nos clients à épargner de manière durable. », conclut Alexander Emeshev, co-fondateur de Vivid Money.