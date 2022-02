Ce financement en série C a été mené par Greenoaks Capital avec la participation de Ribbit Capital et de SoftBank’s Vision Fund 2.

Les capitaux levés seront utilisés pour enrichir les offres bancaires et d’investissement de Vivid, et ce, pour transformer son écosystème en une véritable communauté d’utilisateurs se réunissant pour échanger sur des sujets relatifs à la banque, à l’investissement, à l’éducation financière ou encore la gestion de leurs dépenses. Cette levée de fonds permettra par ailleurs à l’entreprise de recruter au sein de ses différents bureaux européens, afin d’accélérer sa roadmap produit et marketing tout en enrichissant les fonctionnalités éducatives de son application.

Ce financement intervient alors que Vivid Money enregistre une forte croissance au cours de sa première année d’activité. Cette dynamique est portée par le volume de transactions mensuelles sur la plateforme et par la croissance du nombre d’utilisateurs, qui a été multiplié par 5 depuis la dernière levée de fonds opérée en avril pour franchir le cap des 500 000 clients. Au cours des 12 derniers mois, un rythme soutenu de lancement de nouvelles fonctionnalités a permis à Vivid Money de multiplier ses revenus par 25.

« Nos utilisateurs recherchent plus qu’une simple application mobile bancaire, ils sont en quête d’une application où ils peuvent épargner, investir et gérer leurs finances. Notre ambition est de devenir l’application qui réunit ces fonctionnalités de manière unifiée. », précise Artem Iamanov, co-fondateur de Vivid Money. « Nous sommes ravis d’accueillir SoftBank en tant que nouveau partenaire via leur fonds Vision Fund 2 et de continuer à collaborer avec nos partenaires existants Greenoaks et Ribbit. Nous sommes désormais prêts à renforcer notre produit, faire croître le lien entre nos utilisateurs et fédérer une communauté portée par une volonté commune de renforcer son éducation financière et de faire fructifier son argent. »

« En un peu plus d’un an, Vivid Money s’impose déjà comme l’une des plateformes bancaires grand public les plus appréciées d’Europe. Le secret de leur succès ? Une solution unique qui permet à leurs clients de gérer et d’optimiser leurs finances au quotidien. Depuis notre investissement l’année dernière, nous sommes fiers d’accompagner une entreprise qui propose de multiples innovations à un rythme effréné et attire, chaque jour, de nouveaux clients, renforçant ainsi leur proposition de valeur. Sans nul doute, nous assistons ici aux balbutiements d’une révolution dans le secteur bancaire, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Vivid. », indique Patrick Backhouse, Partner chez Greenoaks.

Lancée en Allemagne, en 2020, la plateforme financière de Vivid Money ambitionne, à travers une solution unique, d’accompagner ses clients sur la gestion de leurs finances en proposant des offres bancaires et d’investissements. L’entreprise permet à ses clients européens d’épargner et d’investir de manière éclairée, notamment en misant sur l’intégration de contenus d’éducation financière au sein de son application. Ce nouveau tour de table fait suite à celui de série B réalisé début 2021, qui valorisait alors l’entreprise à 360 millions d’euros.

Depuis son lancement, la plateforme financière a rapidement enrichi son offre pour améliorer l’expérience de ses clients. Ainsi, au-delà des services bancaires, l’investissement fractionné est disponible pour les clients de Vivid Money qui peuvent investir de très petites sommes sur des actions, des crypto-actifs et dans les métaux précieux. L’entreprise propose également à ses clients d’investir auprès de sociétés sans activités opérationnelles dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d’une acquisition ou d’une fusion future (SPAC), un type d’investissement généralement inaccessible pour les investisseurs particuliers.

Les clients de Vivid Money peuvent également bénéficier d’un programme de cashback innovant et des avantages proposés par Vivid, comme la carte de paiement en métal gratuite, le contrôle de ses abonnements, la catégorisation de ses dépenses, mais aussi de 15 sous-comptes gratuits appelés Pockets qui peuvent être facilement partagés et gérés.

« Certains considèrent les investisseurs particuliers comme des sources de revenus faciles, soit en pariant contre eux, soit en vendant leurs ordres à des tiers, ou encore en encourageant un comportement d’investissement risqué digne des casinos. Nous pensons que nos clients méritent mieux. En les éduquant, en les connectant les uns aux autres et en leur donnant une variété d’options d’investissement responsable, nous estimons que nous pouvons être une entreprise qui défend ses clients. », explique Alexander Emeshev, cofondateur de Vivid Money.