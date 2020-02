Cette acquisition s’accompagnera de l’entrée au capital de Vivalto Vie d’Amundi Private Equity Funds et de Société Générale Capital Partenaires. Azulis Capital, qui a accompagné Vivalto Vie dans la première étape de son développement, cèdera sa participation. Vivalto SAS (holding de monsieur Daniel Caille) appuyé par Arkéa Capital Managers et MACSF détiendra un peu plus de 50% du capital de Vivalto Vie. Les autres actionnaires historiques, BNP Paribas Développement et Socadif, accompagneront également le nouveau projet.

Vivalto Vie, opérateur d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), a été fondé en 2015 et s’est développé ces dernières années en France autour des régions Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Ile de France et Normandie. Dirigé par Daniel Caille, Président et par Guillaume Raoux, Directeur Général, Vivalto Vie gère 19 établissements (1 272 lits), dont il détient majoritairement l’immobilier.

Cette présence régionale en France, qui reste un pilier de sa stratégie, s’accompagne d’une volonté de se développer sur des marchés à fort potentiel en Europe. L’acquisition de Solimar, qui a été créé en 2003 et opère 7 établissements (930 lits) dans la région de Valence en Espagne, constitue le socle du projet de croissance de la présence de Vivalto Vie dans la péninsule ibérique. Solimar restera dirigé par monsieur Marcos Penades et a vocation à saisir dans une démarche sélective les opportunités de consolidation sur le marché espagnol.

A l’occasion de cette opération, Vivalto Vie s’apprête à recomposer son capital. Azulis Capital a accompagné la première étape du développement du groupe en France et cèdera sa participation. Les autres actionnaires historiques de Vivalto Vie, parmi lesquels Arkéa Capital Managers, MACSF, BNP Paribas Développement et Socadif profitent de cette opération pour renforcer leur présence dans le nouveau tour de table. Ils accueilleront également Amundi Private Equity Funds, qui deviendra le premier partenaire financier du groupe, accompagné de Société Générale Capital Partenaires.

La réorganisation de son capital va permettre à Vivalto Vie de continuer et accélérer la mise en œuvre de sa stratégie avec l’ambition d’avoir une présence régionale forte dans les marchés européens présentant des caractéristiques favorables. Le développement géographique reste sous-tendu par la persistance du projet de Vivalto Vie : assurer à ses résidents et à leurs familles une qualité de soins et de services aux meilleurs standards et à des conditions financières abordables.

« Azulis Capital est fier d’avoir accompagné l’équipe dirigeante de Vivalto Vie. Celle-ci, forte d’une vision à long terme des enjeux de la dépendance, a permis l’émergence d’un acteur se différenciant par son approche locale dans une perspective paneuropéenne. », indique madame Christine Mariette, Associée Gérante d’Azulis Capital.

Messieurs Daniel Caille, Président, et Guillaume Raoux, Directeur Général de Vivalto Vie, ajoutent : « Nous tenons tout d’abord à remercier les équipes de Vivalto Vie qui, au sein des établissements, ont contribué à créer l’ADN si particulier de notre groupe. Nous tenons également à remercier nos actionnaires de leur confiance, et en particulier Azulis Capital qui a été déterminant dans la création du groupe. Pour nos actionnaires qui ont décidé de poursuivre l’aventure avec nous, nous les remercions également de leur fidélité. Nous sommes heureux d’accueillir Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partenaires à notre capital et sommes convaincus que nous écrirons ensemble une nouvelle page dans l’histoire du développement du Groupe. Nous remercions enfin monsieur Marcos Penades et les équipes de Solimar de leur choix de rejoindre Vivalto Vie et de s’inscrire ainsi dans un projet à long terme. »

Marc Diamant et Julien Pelissier, respectivement Responsable Adjoint et Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires déclarent : « Nous sommes particulièrement fiers de participer à cette nouvelle étape pour Vivalto Vie et heureux d’accompagner ses équipes. »

« Nous associer avec des entrepreneurs de la qualité de Daniel Caille et Guillaume Raoux et accompagner un projet ambitieux dans le mid-market européen sont des éléments centraux de la mission d’Amundi Private Equity Funds. Nous aurons à cœur de nous appuyer sur notre dimension européenne et de mettre nos ressources et notre réseau au service de Vivalto Vie pour l’accompagner dans la concrétisation de sa vision stratégique. Enfin, nous sommes enthousiastes à la perspective de nous associer avec les actionnaires historiques du groupe, que nous connaissons bien. », concluent messieurs Romain Bled et Alexandre Denby Wilkes, Directeurs Associés d’Amundi Private Equity Funds.