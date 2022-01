DTAmedical devient VistaCare Medical à l’occasion de la mise en place de son nouvel actionnariat qui rassemble plus de 4 millions d’euros auprès de Noshaq, Cap Innov’Est, son actionnaire historique, BFC Croissance & Innovation, CARVEST, WiSEED et la DGO6 (Région de Wallonie). Ces apports sont complétés par une subvention de la Région Bourgogne- Franche-Comté déjà annoncée et le soutien renouvelé de BpiFrance. VistaCare Medical est en outre accompagné par l’intégrateur en sciences de la vie LallianSe.

Fondé en 2010 dans le Jura, VistaCare Medical développe, produit et commercialise le dispositif médical innovant VistaCare® dédié au traitement des plaies complexes. VistaCare® offre des résultats sans équivalent par rapport aux méthodes conventionnelles pour des plaies complexes associées aux pathologies artérielles, aux brûlures ou aux traumatismes divers. Son utilisation permet de diviser par deux le temps d’hospitalisation nécessaire pour pratiquer un geste de couverture (greffe lambeau ou pansement) et ainsi obtenir une cicatrisation complète plus rapide en améliorant la qualité de vie du patient et permet de traiter des cas incurables qui pouvaient conduire jusqu’ à l’amputation.

Déjà utilisé dans plus de 30 établissements hospitaliers VistaCare® permet de réduire le traitement de 10 jours en moyenne, sans pansement, en contrôlant et en modulant l’atmosphère stérile autour de la plaie (humidité, oxygène, température), selon le concept déposé WEC® pour « Wound Environment Control »,

Les fonds levés à l’occasion de ce tour de table permettront notamment :

D’augmenter la production au sein du bassin industriel de Besançon, spécialisé entre autres dans le dispositif médical, et ainsi de contribuer à créer environ 60 emplois industriels à terme ;

De développer la présence de VistaCare Medical au niveau européen avec la création d’une filiale en Belgique, VistaCare Medical Benelux ;

D’accélérer la commercialisation auprès des structures hospitalières en France et en Europe ;

De développer la R&D et notamment de finaliser la version ambulatoire connectée de VistaCare destinée au domicile en télémédecine ;

De renforcer les équipes avec le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Vistacare Medical va pouvoir maintenant se développer sur deux régions européennes dynamiques : La Région-Bourgogne-Franche-Comté autour du Pôle des Micro Techniques dédié aux Medtech et la Région de Wallonie dans le domaine de la e-santé. La version ambulatoire du Vistacare® connectée sera développée en partenariat avec des acteurs des technologies digitales en Wallonie autour de son bureau de Liège.

François Dufaÿ, président fondateur de VistaCare Medical déclare à cette occasion : « Grâce au soutien de nos partenaires financiers et de la Région Bourgogne Franche-Comté, VistaCare Medical va entamer une nouvelle étape de son existence. Améliorer et proposer les évolutions attendues de nos dispositifs médicaux, rendre possible leur utilisation par davantage de structures de soin, nous développer à l’international, produire les dispositifs que nous commercialisons tout en soutenant l’emploi local… le tout au service des patients atteints de plaies graves, c’est ce que permettra ce nouveau tour de table. ».

« L ‘approche de VistaCare® est radicalement différente des pratiques conventionnelles du traitement des plaies jusqu’à présent. VistaCare® redonne le contrôle aux médecins et soignants de l’évolution de la plaie vers sa cicatrisation rendant toutes leurs chances aux patients d’avoir un traitement efficace et reproductible - quel que soit leur lieu de traitement, y compris au domicile à terme. C’est aujourd’hui ce qui nous permet d’attirer les meilleurs spécialistes médicaux du domaine et les talents qui rejoignent notre jeune équipe. Cette étape de financement est majeure pour accélérer la croissance d’un futur champion HealthTech Français et déjà Européen » commente Thierry Sarda, directeur général de VistaCare Medical.

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nos côtés NoShaq, BFC Croissance & Innovation, le Crédit Agricole et Wiseed pour poursuivre les développements de cette très belle entreprise que nous accompagnons depuis 2015. Cette nouvelle opération va permettre à VistaCare Medical de se développer pleinement et d’apporter une solution réellement efficace pour le traitement des plaies sans contact. » commente Jean-François Rax, Directeur associé, Capital Grand Est.

« Noshaq est ravi de contribuer à ce projet qui propose une technologie disruptive pour le traitement sans contact des plaies complexes. En particulier, nous sommes heureux d’aider la société à développer ses activités de R&D et d’industrialisation en région liégeoise. Le sujet des medtechs est stratégique pour Noshaq et nous poursuivons notre stratégie d’attrait de sociétés étrangères dans ce domaine », déclare Eric Brandt, Investment Manager, Noshaq.

« LallianSe accompagne VistaCare depuis 2017. C’est un projet unique et emblématique que nous sommes très fiers de voir passer une étape importante avec cette levée. VistaCare Medical a tout ce qu’il faut pour devenir un acteur majeur et son approche partenariale en France et en Europe est très représentative de l’action de LallianSe au cœur des écosystèmes de santé. », ajoute Julie Rachline, Présidente de LallianSe.