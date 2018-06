Vista est une société de Private Equity de premier plan, axée sur les investissements dans les logiciels, les données et les entreprises technologique.

"Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe IAS pour aider l’entreprise à accélérer les investissements qui stimulent l’innovation et la croissance afin de répondre aux besoins des clients ", a déclaré Brian Sheth, co-fondateur et président de Vista Equity Partners. "La brand safety, la visibilité et la fraude publicitaire sont des défis importants pour les annonceurs et les publishers du monde entier. Nous vivons dans un monde numérique et IAS joue un rôle essentiel en permettant aux annonceurs, agences, publishers et plateformes de naviguer dans l’écosystème publicitaire".

Fondé en 2009 et basée à New York City avec des bureaux dans 13 pays, IAS est devenu le leader du marché pour ses solutions de contrôle et d’optimisation, qui permettent de s’assurer que chaque publicité digitale dispose d’une bonne visibilité, par une personne réelle et ce dans des environnements en adéquation avec les valeurs de la marque.

"Depuis le début, nous avons identifié l’énorme potentiel de la publicité digitale, mais aussi les défis qui peuvent amoindrir son impact ", a déclaré Scott Knoll, PDG d’IAS. "Avec le soutien de Vista, nous continuerons à améliorer nos capacités de vérification afin de protéger les actifs de nos clients tout en leur faisant bénéficier de notre expertise et de nos données pour les aider à mieux influencer les consommateurs et à développer leurs activités dans le monde entier".

Vista est un investisseur à valeur ajoutée qui a fait ses preuves en aidant les entreprises à atteindre l’excellence opérationnelle, produit et de service à la clientèle grâce une expertise professionnelle et des méthodes éprouvées. Le soutien de Vista renforcera l’engagement d’IAS à stimuler l’innovation pour relever les défis les plus urgents de la publicité digitale, à étendre ses capacités vers d’autres canaux publicitaires et à développer ses activités sur de nouveaux marchés dans le monde.

"Notre objectif chez IAS était de trouver un partenaire d’investissement qui partageait notre vision et notre engagement à tirer parti de notre expertise et de nos données pour fournir des produits et des solutions à haute valeur ajoutée sur lesquels nos clients peuvent s’appuyer", a déclaré Don Epperson, Executive Chairman d’IAS. "Avec le soutien de Vista, nous pouvons continuer à faire évoluer notre entreprise et à développer des solutions qui aident nos clients à protéger et à faire croître leurs investissements digitaux".

Les investisseurs Accomplice, August Capital et Sapphire Ventures resteront au capital d’IAS.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de 2018. Citi agit en qualité de conseil exclusif auprès d’Integral As Science et ses avocats sont Lowenstein Sandler LLP, Goodwin Procter LLP, et Feinberg Hanson. Kirkland & Ellis LLP et Morrison & Foerster LLP sont les avocats de Vista Equity Partners.