Après l’acquisition d’Inqom en 2022, cette nouvelle étape avec Chaintrust a vocation à élargir la gamme de logiciels de Visma, ajoutant ainsi une valeur significative à son offre globale.

Grâce à son expertise approfondie dans l’automatisation et la simplification des processus comptables, Chaintrust propose des solutions logicielles visant à alléger les tâches répétitives et chronophages associées à la saisie comptable pour les cabinets d’expertise comptable.

Rejoindre le groupe Visma offre à Chaintrust de nouvelles opportunités de croissance, de développement et d’innovation. C’est aussi une véritable opportunité de créer des synergies avec l’ensemble des sociétés du groupe., déclare Mikael Gandon, CEO de Chaintrust.

Cette opération crée une synergie entre les différentes entités du groupe Visma, notamment avec Inqom, pour offrir une expérience client améliorée. L’objectif est de fournir aux experts-comptables une gamme complète de services dotés des technologies les plus avancées et en phase avec leurs défis métier.

Avec l’acquisition d’Inqom en 2022 et maintenant de Chaintrust, Visma franchit une étape cruciale dans la concrétisation de sa vision : créer un écosystème français complet dédié aux experts-comptables, déclare Romain Passilly, CEO d’Inqom.

Une ambition prononcée pour le marché français

Le marché français, reconnu pour ses particularités et ses exigences réglementaires uniques, constitue un terrain propice à l’innovation et à la croissance. Pour Visma, cette initiative stratégique va bien au-delà d’une simple expansion géographique ; elle concrétise sa vision à long terme. En combinant l’expertise de Chaintrust dans l’automatisation de la saisie comptable au logiciel de production comptable et fiscale d’Inqom, cette approche écosystémique positionne Visma en tant que partenaire privilégié pour les cabinets français.

L’objectif ultime est de révolutionner et d’optimiser la gestion comptable grâce à des solutions intégrées, facilitant le travail des professionnels et leur permettant de se concentrer sur l’apport de valeur ajoutée à leurs clients. déclare Olivier Constant, Business Area Director, SMB Segment de Visma.

L’équipe de direction de Chaintrust demeurera en poste, et l’entreprise continuera le développement et la commercialisation de ses produits sous sa marque actuelle. Cette démarche garantira le maintien de son identité, de ses valeurs et de son engagement envers ses clients, alignée sur le modèle de gouvernance autonome de Visma.

En outre, dans un esprit de synergie accrue, Chaintrust pourra désormais distribuer la solution Inqom à ses clients, et inversement, élargissant ainsi les options disponibles pour les deux clientèles.

En 2023, Visma a enregistré un chiffre d’affaires de 2,4milliards d’euros et un EBITDA de 656millions d’euros. Chaintrust est la première acquisition stratégique de Visma en 2024.