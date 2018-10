En 30 ans, le groupe Visiativ est devenu leader dans l’accompagnement de la transformation numérique des entreprises, atteignant 124M€ de CA, avec 830 collaborateurs et près de 15 000 clients en 2017. Côté en Bourse depuis 2014, il a intensifié sa stratégie de croissance externe ces dernières années. Dans le cadre de sa politique de développement à l’international, le Groupe s’est intéressé à Innova Systems, une société anglaise distribuant en Grande Bretagne le logiciel Solidworks, édité par Dassault Systèmes, partenaire historique de Visiativ. Située à Cambridge, Innova Systems a réalisé en 2017 un CA de 4.3M€ en croissance de 9% avec une équipe de 16 personnes.

Laurent Fiard, Président Directeur Général et co-fondateur de Visiativ, s’est rapproché de son conseil juridique historique, Lamy Lexel Avocats Associés, pour accompagner son Groupe dans cette opération internationale ; celui-ci a alors fait appel au cabinet Pannone Corporate, avec lequel Lamy Lexel entretient des relations privilégiées du fait de leur appartenance commune au réseau PLG International Lawyers et des programmes d’échange organisés entre eux au bénéfice des jeunes avocats.

Les deux cabinets ont travaillé de concert, le premier coordonnant les actions, la communication et la traduction entre Visiativ et les différents acteurs de l’opération, tandis que le second, au vu du droit anglais, validait les conditions de l’opération (due diligences) et produisait les documents juridiques nécessaires à sa réalisation.

Le capital d’Innova Systems, détenu par ses deux managers & dirigeants fondateurs, a ainsi été intégralement cédé à Visiativ courant juin 2018, pour un prix non communiqué. L’un des deux managers d’Innova Systems reste en place pour accompagner Visiativ dans ses développements en Grande Bretagne.

Camille Brodhag, Directeur des Fusions et Acquisitions de Visiativ, précise : « compte tenu de notre politique de croissance externe très active, la capacité d’exécution des opérations de M&A est clé et notre niveau d’exigence vis-à-vis de nos partenaires élevée ; cette opération a été facilitée par un travail hautement qualitatif et efficace, d’une part de Lamy Lexel pour l’orchestration des opérations et d’autre part de Pannone pour leurs exécutions ; aussi, la pédagogie dont ces 2 acteurs ont su faire preuve nous a permis de mieux comprendre les enjeux du droit local et de fluidifier les échanges avec les cédants ainsi qu’avec leur intermédiaire ».