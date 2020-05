Diplômée d’un Master 2 d’économie de l’Université Panthéon Assas (Paris II) et de l’Institut des Actuaires, Virginie Le Mée dispose d’une longue expérience dans le monde assurantiel.

Spécialiste de l’audit et du contrôle des risques grâce à un parcours débuté en 1992 chez AXA France avant d’intégrer en 2011 la Mutuelle d’assurance des professionnels de la santé (MACSF) puis la MACIF en 2016, ses compétences techniques seront des atouts majeurs pour garantir l’efficience des complémentaires retraites proposées par l’UMR.

Politique de gestion pérenne et efficace, investissements vertueux et respectueux de l’environnement, services aux adhérents simples et transparents... Son arrivée à l’UMR s’inscrit dans la continuité des engagements pris sous la direction de Paul Le Bihan, en poste depuis septembre 2014.

Virginie Le Mée, nouvelle Directrice générale de l’UMR déclare : « C’est avec une grande fierté que je rejoins aujourd’hui l’UMR et ses collaborateurs, en tant que Directrice générale. L’UMR est devenu un acteur majeur de la retraite supplémentaire grâce à l’engagement de ses équipes qui œuvrent au quotidien pour accompagner les Français dans la constitution de leur épargne future. Le contexte actuel, aussi bien social qu’économique, montre d’ailleurs l’importance d’une préparation à la retraite au plus tôt au cours de sa carrière professionnelle. Mon objectif sera de venir soutenir cette démarche pour conforter le travail exceptionnel mis en place jusqu’à ce jour, tout en développant les opportunités prochaines qui s’offriront à nous. »

Placée sous la Présidence d’Eric Jeanneau, Virginie Le Mée dirigera l’ensemble des membres du comité de direction et les 86 collaborateurs de l’UMR. Elle sera notamment en charge du pilotage du portefeuille de l’UMR en cohérence avec son histoire et ses valeurs mutualistes et solidaires, et du suivi les évolutions réglementaires applicables sur ses produits.

Eric Jeanneau, Président de l’UMR précise : « Je me réjouis de l’arrivée de Virginie. Elle correspond à une nouvelle étape pour l’UMR, dessinée depuis plus de six ans par Paul Le Bihan et qui se concrétise depuis le début de l’année par le lancement de Perivie. Une dynamique qui pérennisera les engagements pris par l’UMR pour offrir à ses adhérents une proximité renforcée et un accompagnement plus soutenu dans la gestion de leur épargne. »

Parcours de Virginie Le Mée

Virginie Le Mée a successivement occupé le poste de responsable technique, responsable de gestion opérationnelle et Directrice de projets pour AXA France entre 1992 et 2007 avant de devenir Directrice de l’Audit et du contrôle interne pour Axa Assistance (2007-2010) puis Directrice des Risques (2010 – 2011). En septembre 2011, elle est nommée Directrice des Risques à la Mutuelle d’assurance des professionnels de la santé (MACSF). Elle rejoint ensuite le Groupe MACIF, en novembre 2016, au poste de Directrice des Risques et du Contrôle Permanent. De janvier 2016 à juin 2019, elle a occupé également les fonctions de Présidente de la Commission des Risques à la Fédération Française des Assurances.