Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac : « Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d’avenir de l’aquaculture qui est également un segment stratégique pour Virbac. Grâce à ses infrastructures R&D et industrielles, Centrovet nous confère un véritable atout compétitif dans l’industrie de l’aquaculture au Chili. Avec son équipe très engagée, nous avons l’ambition d’apporter davantage de produits et de solutions innovantes sur le marché local, et de rechercher des synergies supplémentaires du côté de la R&D et de la production entre le segment des poissons d’eau froide et celui d’eau chaude. Centrovet a été fondée en 1979 par la famille Farcas qui, en tant qu’actionnaire unique ou majoritaire, l’a développée pendant plus de 30 ans avec un fort esprit entrepreneurial. Depuis la création de la joint-venture en 2012, ils sont restés activement impliqués dans le développement de l’entreprise jusqu’à ce jour. »

Le prix pour l’acquisition de cette participation s’élève à 43,7 millions US$ payé au moment de la clôture de l’opération, auquel s’ajoutera, le cas échéant, un complément de prix, assujetti à la réalisation de conditions, et qui sera inférieur à 10% du prix d’acquisition. Comme indiqué précédemment, cette transaction aura peu d’incidence sur les comptes de notre entreprise, autre que le décaissement du prix, dans la mesure où l’activité de Centrovet est consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51% intervenue le 23 novembre 2012.

OEuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chaque jour, depuis la création de Virbac en 1968 par le docteur vétérinaire français Pierre-Richard Dick, nos équipes se mobilisent exclusivement pour la santé des animaux. Aujourd’hui 6e groupe pharmaceutique vétérinaire mondial, nous sommes présents dans plus de 100 pays avec un ensemble de solutions innovantes pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies, tout en améliorant la qualité de vie de nos animaux au quotidien. Fondée à la fois sur les avancées technologiques et l’écoute du terrain, notre innovation s’appuie sur un outil industriel répondant aux plus hauts standards qualité internationaux. Grâce à ces spécificités, nous avons développé depuis plus de 50 ans une relation personnalisée avec les vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux dans chaque pays. À travers ces partenariats privilégiés, nous avançons tous ensemble pour, jour après jour, façonner l’avenir de la santé animale, un territoire fascinant à la croisée d’enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux.