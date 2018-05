Face aux enjeux du vieillissement de la population, au déficit structurel des régimes de retraite et à la baisse du pouvoir d’achat des séniors, Virage-Viager ambitionne de développer l’épargne intergénérationnelle et donner aux seniors les moyens financiers de bien vieillir via une solution innovante et soucieuse de l’équité : le Viager Mutualisé™.

Cette solution permet aux séniors de vendre la nue-propriété de leur logement à un acheteur institutionnel tout en conservant un droit d’usage et d’habitation soit une transaction sécurisée, des revenus complémentaires ainsi que le droit de résider dans leur bien à vie.

Pour les investisseurs institutionnels, cela permet d’investir dans un produit de capitalisation à la fois diversifié (grâce à la mutualisation) et dans l’immobilier.

« Virage-Viager est aujourd’hui à une étape clé de sa croissance. Cette nouvelle levée de fonds va permettre de renforcer notre leadership tout en accélérant notre développement technologique via les modèles de matching affinitaire appliqués à un nombre croissant de clients et partenaires. » déclare Eric Guillaume - Président et fondateur de Virage-Viager.

Les fonds levés sous forme de prêt obligataire vont permettre à Virage-Viager de financer le développement du SI et du processus digital, ainsi que le renforcement des équipes commerciales dans les principales villes Françaises et Européennes (Barcelone, Madrid, Lisbonne, Gènes, Milan, Bruxelles...)

Étapes de développement

Créé en 2010, Virage-Viager a élaboré et développé un dispositif unique de viager mutualisé et s’est rapidement imposé comme le leader de ce segment de marché.

Après une première levée de fonds de 40 M€ en 2012, puis avec la confiance d’investisseurs Institutionnels [1] dans des levées similaires, le développement de l’activité de viager mutualisé™ a doublé chaque année le chiffre d’affaires de Virage-Viager, ce depuis 3 ans.

Acteur socialement responsable, Virage-Viager a été fondé par une équipe internationale impliquée dans les problématiques de vieillissement depuis 25 ans. Tous les associés sont des experts indépendants du monde de la retraite, de l’assurance, de la finance ou encore de l’immobilier.

Virage-Viager repose sur un cabinet d’ingénierie financière qui conseille à la structuration des fonds d’investissement et un réseau d’agences Soluvia qui sélectionne les biens immobiliers.