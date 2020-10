Développement et valorisation de matières premières naturelles

Basée à Saint-Dolay, dans le Morbihan, en région Bretagne, VINPAI a été fondée en 2011 et est spécialisée dans l’innovation et la production d’ingrédients fonctionnels qu’elle commercialise ensuite sous forme de solutions de Prémix prêtes à l’emploi, auprès notamment de l’industrie agroalimentaire. Les solutions développées par VINPAI reposent principalement sur le développement et la valorisation de matières premières naturelles qui ont vocation à remplacer tout ou partie des additifs chimiques. Les solutions offertes par VINPAI permettent en outre aux industriels clients de VINPAI de relocaliser leur production tout en générant des produits finis répondant aux meilleurs standards de qualité et offrant une grande stabilité.

Présent dans plus de 40 pays, VINPAI compte à ce jour 25 collaborateurs. Société en forte croissance, elle devrait enregistrer une hausse de plus de 50% de son activité cette année, à 5 M€. Son chiffre d’affaires devrait dépasser les 20 M€ d’ici 5 ans.

Acquisition stratégique

L’acquisition stratégique en Bretagne d’un fabricant d’arômes naturels permet à VINPAI d’intégrer une compétence clé en interne mais aussi de renforcer sa base clients et d’accélérer encore sa croissance. La société anticipe également la réalisation de nombreuses synergies avec ses activités historiques.

Financement sur mesure et accompagnement des mutations du secteur agroalimentaire

Pour les besoins de cette acquisition, en cohérence avec le plan de développement de VINPAI et en complément de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, EIFFEL INVESTMENT GROUP, via notamment son fonds AGRRO CROISSANCE, apporte un financement de 2 M€ sous forme de dette privée senior d’une maturité de 5 ans. Il s’agit du premier investissement d’AGRRO CROISSANCE en Bretagne.

Financé par AG2R LA MONDIALE et géré par les équipes d’Eiffel Investment Group, AGRRO CROISSANCE est un fonds de dette innovant au service de la filière agroalimentaire.

Cyrille Damany, Président de Vinpai, déclare : « VINPAI est une société aux convictions fortes, dont les solutions contribuent à la fois à la relocalisation et au renforcement de la compétitivité de l’industrie agroalimentaire, tout en se fondant sur la valorisation de matières premières naturelles. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé dans les équipes d’Eiffel Investment Group une parfaite compréhension des enjeux du monde agroalimentaire, une éthique faisant écho à la nôtre, une adhésion à notre vision et une réactivité inégalée, qui leur ont permis de nous proposer, très rapidement, une solution de financement sur mesure, s’inscrivant en totale adéquation avec nos besoins de financement en tant que PME en croissance forte ».

Fabrice Dumonteil pour Eiffel Investment Group, conclut : « Nous sommes très fiers d’avoir finalisé le premier investissement de notre fonds AGRRO CROISSANCE dans le grand ouest et plus spécifiquement en Bretagne, région fortement agricole, en accompagnant la société VINPAI. Le projet de développement de VINPAI s’inscrit dans la droite lignée de notre engagement d’investisseur responsable. Notre fonds AGRRO CROISSANCE a en effet vocation à apporter des solutions de financement aux PME du secteur agroalimentaire afin d’accompagner la mutation de la filière et d’en maximiser l’impact. A l’instar de VINPAI, dont nous sommes convaincus de la pertinence du positionnement et dont nous nous inscrivons en parfaite adéquation avec les valeurs, nous espérons pouvoir ainsi accompagner de nombreuses autres PME du secteur pour contribuer à faire rayonner au mieux cette filière d’excellence française ».