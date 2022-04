Amiral Gestion annonce l’arrivée au sein de ses équipes de gestion de Vincent Mercadier.

Basé à Paris, Vincent Mercadier, qui bénéficie de plus de 15 années d’expérience dans l’investissement sur les grandes valeurs américaines et européennes et en gestion flexible, intègre le pôle de gestion internationale d’Amiral Gestion. Au-delà de son implication dans la gestion de Sextant Grand Large, Vincent participera à la génération d’idées d’investissement pour l’ensemble des compartiments actions de la SICAV Sextant. Vincent travaillera notamment en étroite collaboration avec Louis D’Arvieu.

Son recrutement reflète la volonté d’Amiral Gestion de renforcer ses équipes de gestion et de poursuivre sa stratégie de développement.

Julien Lepage, Président et Directeur des Investissements d’Amiral Gestion déclare : « Nous sommes ravis de voir Vincent intégrer notre équipe de gestion. Son parcours et son expertise internationale, sa passion partagée pour l’investissement fondamental et pour une culture d’entreprise qui met l’accent sur l’intérêt du client à long terme vont venir accompagner notre croissance et compléter nos expertises, notamment sur le segment des grandes valeurs. »

Après plusieurs expériences à New York depuis 2007, Vincent Mercadier, 39 ans, avait intégré Tikehau IM en 2014 où il était Responsable de la gestion actions et gérant des fonds Tikehau INCA et Tikehau Equity Selection.

Vincent Mercadier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un Master of Science de l’Université de Californie, Berkeley.