Vincent (45 ans) rejoint comme Senior Partner l’équipe BioMedTech de Truffle Capital dirigée par le Dr. Philippe Pouletty. Cette équipe compte également à son bord Alain Chevallier et Antoine Pau. Vincent Gardès, précédemment Directeur Général de VEXIM, générera de nouveaux investissements dans le domaine des dispositifs médicaux pour les nouveaux fonds BioMedTech de Truffle. Il accompagnera dans la durée ces nouvelles entreprises au sein de Truffle, fort de sa grande expérience entrepreneuriale et du management en France et à l’étranger.

« J’ai commencé à collaborer avec Truffle Capital il y a de nombreuses années, quand j’ai été nommé Directeur Général de VEXIM, société co-fondée par Truffle Capital et rachetée en avril 2018 pour 183 millions d’euros par Stryker Corporation. Ayant quitté ces fonctions récemment, je suis ravi de passer de l’autre côté de la barrière pour construire avec le nouveau fonds BioMedTech et les autres fonds de Truffle de nouvelles entreprises qui pourront révolutionner la médecine interventionnelle mini-invasive », souligne Vincent Gardès.

Philippe Pouletty, Alain Chevallier et Antoine Pau ajoutent : « Nous sommes très heureux d’accueillir Vincent Gardès qui apportera à notre équipe sa grande expérience en médecine interventionnelle et dispositifs médicaux à l’échelle internationale. Chez Truffle Capital, nous sommes des entrepreneurs-investisseurs et sourçons des innovations radicales dans les meilleures universités américaines et européennes afin de créer, en France, de futurs leaders mondiaux. La complémentarité des compétences au sein de Truffle et de l’équipe BioMedTech fait notre force et notre valeur ajoutée pour les entreprises ».

Après avoir débuté sa carrière en 1995 chez Stryker, Vincent Gardès occupe plusieurs postes à responsabilité croissante dans la vente et le marketing en Europe pour Stryker Orthopaedics & Stryker Spine, y compris en tant que Directeur Commercial de la filiale espagnole du groupe et Directeur Marketing monde au sein de sa division Spine entre 1996 à 2002. En 2002, Vincent rejoint Medtronic en tant que Directeur de le Division Spine Europe, à la tête des activités de développement produits et marketing. En 2004, il est promu au poste de Directeur de la Business Unit Spine & Biologics de Medtronic France, avant d’être à nouveau promu en 2007, en charge de l’Europe du Sud. En 2008, Vincent devient Directeur Général pour l’Espagne et le Portugal de CR Bard puis, en 2011, Directeur Général de VEXIM où il prend en charge son introduction en bourse en 2012 et de son développement clinique, industriel, et commercial. Le produit phare de la société, le SpineJack, est devenu le produit de référence en France pour le traitement des fractures vertébrales par compression et a été approuvé aux Etats-Unis en août 2018. En Europe, il atteint déjà 15% de parts de marché.

Vincent est diplômé de l’INSEEC Bordeaux et d’un Master en leadership d’entreprise de l’Université calédonienne de Glasgow. Citoyen français, il parle couramment l’anglais et l’espagnol. Vincent Gardès est également depuis mars 2018 président du conseil d’administration d’AFFLUENT MEDICAL, une société du portefeuille de Truffle Capital.

Ces derniers mois, Truffle a déjà créé et financé trois entreprises avec son nouveau fonds BioMedTech : HoliStick Medical, ArteDrone et Nanosive. Au total, une douzaine d’entreprises pourraient être financées par Truffle avec ce nouveau fonds et ses fonds de co-investissement. Depuis la création de Truffle Capital, plus de vingt entreprises de MedTech et de Biotechnologie ont été financées, la plupart fondées ou co-fondées par Truffle. De nombreuses entreprises sont cotées en bourse ou ont été acquises par des sociétés partenaires. Près de 100,000 malades ont déjà été traités avec des nouveaux dispositifs médicaux ou médicaments développés par ces entreprises.