La société a été fondée il y a 2 ans par Piet De Windt et Dirk Vermeiren avec le soutien du groupe Cronos, qui reste à bord par le biais de son fonds d’investissement CoFoundry.

Le logiciel d’automatisation des données de Vaultspeed sert les gestionnaires de données en accélérant et en automatisant l’ensemble du cycle de vie (conception, construction et maintenance) de leur Data Vault. La technologie Data Vault est une approche innovante pour centraliser les données d’entreprise pour les analystes commerciaux qui fournissent les informations nécessaires en temps réel dont les chefs d’entreprise ont besoin pour guider leurs décisions. C’est là que Vaultspeed entre en jeu. Dirk Vermeiren, CTO de Vaultspeed : « Tout en assurant la qualité et la cohérence, l’outil automatise l’intégration des données provenant de plusieurs systèmes sources dans le Data Vault, les rendant disponibles pour une analyse plus approfondie dans toute l’entreprise. C’est ce dont les chefs d’entreprise agiles ont besoin pour accélérer leur mise sur le marché, réduire la complexité et les risques liés aux projets. »

La clientèle de Vaultspeed s’étend de la Californie (Département de la santé du comté de Santa Clara) au Japon (Olympus) en passant par l’Europe. L’essor des microservices entraînant la multiplication des sources de données distribuées, le passage au cloud, l’augmentation du volume de données et du degré de changement et la rareté des talents qualifiés incitent les organisations à réagir plus rapidement et plus intelligemment, ce qui accroît la demande de solutions automatisées d’entreposage de données.

Vaultspeed a récemment signé un accord mondial avec la multinationale japonaise Olympus qui va construire des plateformes d’intégration de données régionales et mondiales afin d’utiliser plus rapidement et mieux les données de son entreprise et d’améliorer ses solutions orientées client pour les industries médicales, industrielles et des sciences de la vie. En intégrant Vaultspeed dans le processus, Olympus peut maintenant créer des perspectives plus rapides et mieux intégrées sur ses données SAP et non-SAP, ce qui n’était pas possible auparavant.

Duco Sickinghe, Managing Partner chez Fortino Capital : « Nous avons constaté une traction rapidement croissante pour les dépôts de données au cours des dernières années et nous sommes vraiment ravis de soutenir Piet De Windt (CEO) et Dirk Vermeiren (CTO) dans l’accélération de leur croissance. L’outil d’automatisation des entrepôts de données de Vaultspeed joue un rôle crucial en aidant les clients à accroître leur agilité, tout en répondant à de fortes exigences d’horodatage, d’auditabilité et de traçabilité. »

Wim Bijnens, associé chez CoFoundry : « Nous avons vu Vaultspeed évoluer d’une idée à un prototype, puis à une preuve de concept avec certains de nos principaux clients en Belgique. Aujourd’hui, Vaultspeed est prêt à passer à l’échelle supérieure et à apporter de la valeur aux chefs d’entreprise du monde entier. Avec enthousiasme et la conviction d’un grand avenir pour Vaultspeed, nous sommes heureux du soutien de Fortino Capital dans cette phase passionnante de mise à l’échelle. »

Grâce à ce financement supplémentaire, Vaultspeed cherchera à faire évoluer son organisation et à investir dans son meilleur produit afin de servir et d’élargir sa base de clients internationaux. Piet De Windt, CEO de Vaultspeed : « Le produit de Vaultspeed, basé sur le cloud, est indépendant des plateformes et s’intègre avec les meilleurs outils de l’écosystème d’intégration des données. Nous nous efforçons d’apporter la meilleure valeur et la meilleure technologie à nos clients en nous appuyant sur notre écosystème de partenaires solide et en pleine expansion. Nous sommes heureux d’intégrer Fortino Capital et nous sommes impatients d’entrer ensemble dans la prochaine phase de développement de Vaultspeed. »