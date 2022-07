Soutenu par l’ADEME et la région Normandie, BioSynErgy est un projet innovant de production d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R), respectueux de l’environnement et générateur d’activité économique, s’inscrivant en cohérence avec les politiques de développement de la région.

Suez s’est associée à Vauban Infrastructure Partners, société de gestion française à l’empreinte européenne, intervenant via son fonds BTP Impact Local dédié aux projets nouveaux et durables d’infrastructure locales en France.

Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’une centrale de combustion mixte équipée d’une chaudière biomasse dont la finalité sera de produire de l’énergie en valorisant des bois déchets pour une majeure partie, ainsi que des Combustibles Solides de Récupération (CSR).

Chiffres clés :

Cet équipement d’une capacité de production de 43,5 MW proposera une énergie de substitution plus vertueuse pour l’environnement favorisant l’amélioration de l’empreinte CO2 locale. Plus de 300 000 MWh seront consommés annuellement par le réseau de chaleur urbain du sud de l’Agglomération du Havre (24 000 foyers), et les industriels locaux.