Vauban et Asterion ont conjointement acquis Proxiserve en 2019. Vauban renforce aujourd’hui son implication dans Financière Groupe Proxiserve (« Proxiserve » ou la « Société ») en devenant son unique actionnaire de référence. Cette opération constitue la première sortie complète du premier fonds d’Asterion, trois ans et demi plus tard.

Proxiserve est une société française de premier plan dans le secteur des services énergétiques, la Société possède et exploite notamment plus de 4,5 millions de compteurs d’eau et de chauffage permettant en moyenne une diminution de 15% de la consommation d’énergie. Proxiserve contribue également à la décarbonisation des transports en étant le leader de l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques, avec 125 000 bornes installées depuis 2013.

De 2019 à 2022, avec le soutien de ses actionnaires à la stratégie de sa direction générale, Proxiserve a poursuivi une croissance forte et régulière, tout en faisant preuve d’une remarquable résilience pendant la crise sanitaire. Proxiserve est aujourd’hui très bien positionné pour saisir les nombreuses opportunités de croissance qu’offrent ses marchés sous-jacents.

Cette transaction bilatérale représente l’opportunité pour le quatrième fonds flagship de Vauban, CIF IV, d’investir dans l’un des acteurs clés des services énergétiques en France, dont les activités bénéficient de marchés porteurs et du soutien des pouvoirs publiques vers la transition énergétique.

Vauban a désormais un contrôle exclusif sur la Société à travers ses différentes fonctions de gestion, ce qui devrait permettre à la Société d’accélérer son développement dans des activités prometteuses et à valeur ajoutées telles que l’exploitation de compteurs de chauffage et de pompes à chaleur.

L’investissement dans Proxiserve aux côtés de Vauban a représenté la première opération du premier fonds d’Asterion. Après la conclusion du plan initial de création de valeur, le moment idéal était venu pour Asterion de céder sa participation à son partenaire Vauban afin de poursuivre le succès de l’entreprise. La vente de sa participation constitue également la première sortie d’un fonds Asterion.

Stéphane Caine, Président Directeur Général de Proxiserve, déclare : "Nous tenons à remercier Asterion et Vauban d’avoir soutenu Proxiserve pendant ce qui a été une période turbulente. Aujourd’hui, nous sommes une entreprise bien positionnée pour saisir les nombreuses opportunités de croissance offertes par nos marchés sous-jacents et nous sommes impatients de poursuivre notre trajectoire de croissance avec Vauban, qui a déjà prouvé sa grande valeur."

Vincent Cassagne, Directeur d’investissement et associé chez Vauban Infrastructure Partners, ajoute : « L’augmentation de la participation de Vauban dans Proxiserve s’inscrit dans la même démarche que lors de notre premier investissement dans la Société en 2019. Nous considérons que Proxiserve est non seulement aligné avec la politique ESG de Vauban, mais que la Société contribue également à créer de la valeur sur le long terme. Proxiserve bénéficie d’un portefeuille d’activités équilibré, de technologies de pointe et d’une base de clients très diversifiée grâce à une large couverture nationale pour fournir des services durables à tous. Nous tenons à remercier Asterion pour cette coopération fructueuse entre investisseurs partageant les mêmes convictions. »

Nicole Hildebrand, Associée chez Asterion Industrial Partners, conclut : "La croissance des activités de Proxiserve au cours des dernières années a été exceptionnelle, Vauban et l’équipe de direction ont joué un rôle essentiel dans le développement de Proxiserve pour en faire l’un des acteurs majeurs des services énergétiques en France. Nous laissons la Société entre les mains d’un actionnaire pleinement engagé dans la poursuite de la croissance de l’entreprise et de son personnel."