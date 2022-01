Vauban Infrastructure Partners (« Vauban ») a annoncé avoir conclu le 30 décembre 2021 un contrat portant sur l’acquisition de la totalité du capital de DB Energy Assets, LLC (“DBEA”) et Beacon Energy Holdings LLC (“Detroit Thermal”) (ensemble, les « Actifs »), qui détiennent ensemble un portefeuille de huit systèmes de chauffage et de refroidissement urbains dans le nord-est des Etats-Unis et dans le Michigan, auprès de Basalt Infrastrure Partners II LP ("Basalt") et DCO Energy, LLC (« DCO Energy »).

Les Actifs constituent un portefeuille de réseaux énergétiques attractif et diversifié en termes de localisation, de technologie et de clients. Ils sont managés par une équipe de gestion expérimentée qui continuera à gérer la plateforme, ses clients et sa croissance long-terme une fois la transaction réalisée. Les Actifs sont situés dans six Etats américains et fournissent des solutions énergétiques fiables, durables et à des coûts compétitifs à une base de clients diversifiée dont des universités, des centres urbains, des hôpitaux ainsi que des clients industriels et tertiaires.

Cette acquisition aux États-Unis permet de renforcer la présence de Vauban au-delà des frontières européennes et matérialise son fort engagement en faveur du développement durable. Elle s’appuie sur la solide expérience de l’équipe dans le domaine des réseaux de chaleur urbains. Vauban anticipe un fort développement de la clientèle des Actifs ainsi qu’une réduction de l’impact environnemental des installations au fil du temps.

La transaction s’appuie sur l’expérience significative de Vauban dans le secteur de l’énergie et du chauffage urbain, acquise depuis 2016 par son contrôle de cinq autres actifs dans ce secteur, totalisant 2,2 milliards de dollars de valeur d’entreprise en Finlande, France, Italie, Norvège ainsi qu’en Espagne. Cet accord fait écho à la stratégie de Vauban visant à établir des relations à long terme avec ses partenaires industriels.