Par cette acquisition, Vauban renforce sa présence en Espagne et aura à cœur de maximiser son impact auprès de toutes les parties prenantes en créant de la valeur durable sur le longterme. Depuis plusieurs années, Vauban a construit des relations fortes avec des partenaires industriels en Espagne, cela a été un des moteurs de la concrétisation de plusieurs transactions dans ce pays.

La Société est bien connue de Vauban, étant historiquement le premier investissement de Vauban en Espagne (2016). Depuis, Vauban a travaillé continuellement avec la direction de la Société et le Gouvernement régional d’Andalousie (agissant en tant que concédant et en tant que co-actionnaire), dans le but de créer de la valeur pour la Société et d’améliorer la qualité du service que l’actif apporte aux utilisateurs finaux de l’infrastructure, les citoyens de Málaga. Cette transaction représente un investissement complémentaire attractif pour les fonds d’investissement gérés par Vauban et porte leur participation globale à 76.3% du capital de la Société.

Metro de Málaga comprend actuellement deux lignes (Ligne 1 et Ligne 2) pour une longueur totale de 11.3km et 17 stations. La Ligne 1 part du centre de la ville jusqu’à l’est, à l’Université de Málaga (partiellement en surface avec quelques intersections à niveau). La Ligne 2 est entièrement sous-terraine depuis le centre de Málaga jusqu’au sud de la ville par la côte. Deux stations supplémentaires (Guadalmedina et Atarazanas) sont actuellement en construction par l’administration publique (Junta de Andalucía).

Le Metro de Málaga est actuellement un système de transport urbain durable qui présente d’importants avantages environnementaux et sociaux. Le Metro de Málaga supporte le développement durable de la région en tant que transport public avec l’utilisation de ressources renouvelables. 99% de l’énergie consommée provient de ressources renouvelables. La Société a été récompensée par un score GRESB exceptionnel en 2021 (87/100), étant première au sein de la catégorie (Europe, Compagnie de Transport Urbain, Entretien et Exploitation), et ce depuis plusieurs années. Cet excellent classement souligne les actions volontaristes qui ont été prises par Vauban et par la direction de la Société ainsi que l’engagement important de Vauban afin de maximiser les impacts positifs de cet actif.

L’actif bénéficie d’une structure de rémunération basée à la fois sur la disponibilité et sur la demande de la part de la Junta de Andalucía, et a démontré une résilience très forte face à la crise du Covid-19.

Gwenola Chambon, CEO et Associée Fondatrice de Vauban Infrastructure Partners commente : « Metro de Málaga est un actif très important pour nous. Ce nouvel investissement démontre notre capacité à être encore plus engagé dans cette infrastructure de transport phare. Cette transaction reflète également notre succès dans la gestion de cet actif et la confiance acquise et réitérée par les représentants du Gouvernement et les autres parties prenantes. »

Ramón Parra, Directeur d’Investissement et Associé chez Vauban Infrastructure Partners ajoute : « Vauban étend sa présence en Espagne en acquérant une participation majoritaire dans cet actif. Metro de Málaga fut notre 1er investissement dans le pays en 2016. A travers cette acquisition, nous affichons notre stratégie d’investissement de long-terme dans un actif qui a montré une excellente résilience depuis des années. Cette transaction montre également la capacité de Vauban à prendre le leadership dans l’un de ses investissements phares. »