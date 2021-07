Vauban Infrastructure Partners (“Vauban”), affilé de Natixis Investment Managers, a le plaisir d’annoncer que son Fonds Core Infrastructure Fund III SCS (“CIF III”) a atteint la taille de 2.5 milliards d’euros dans le cadre de sa levée de fonds, la demande des investisseurs dépassant largement le hard cap initialement prévu.

CIF III reproduit la stratégie d’investissement de CIF I et CIF II, qui ont achevé leurs périodes d’investissement respectives et sont désormais entièrement investis. CIF III suit une stratégie Buy & Hold, en investissant sur le marché mid-cap, principalement dans des actifs brownfield européens et ciblant quatre secteurs principaux : la mobilité, la transition énergétique, les infrastructures sociales et le numérique.

CIF III, qui a été largement sursouscrit, a attiré des investisseurs internationaux de premier rang, notamment des compagnies d’assurance et des fonds de pension de 12 pays différents situés en Europe et en Asie. CIF III vise à construire un portefeuille homogène, résilient et diversifié, en évitant une concentration excessive sur des actifs, des zones géographiques ou des secteurs isolés.

Parallèlement à cette levée de fonds, Vauban a activement développé le processus de déploiement de CIF III et a d’ores et déjà investi dans quatre actifs en Italie, en Espagne et en France dans le secteur de la mobilité, du numérique et des infrastructures sociales ; et signé une transaction dans le secteur de la mobilité au Portugal. Ces premières transactions permettent à CIF III d’atteindre une proportion de déploiement de 40 % du total des montants souscrits par ses investisseurs. Deux véhicules de co-investissement ont également été structurés aux côtés du fonds afin d’investir dans la plateforme d’investissement dédiée à la fibre optique (Vauban Infra Fibre), ainsi que dans le portefeuille de PPP & Concessions espagnol acheté à FCC.

Gwenola Chambon, CEO et associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, commente : « Nous sommes ravis du succès de la levée de fonds de CIF III. Le fort taux de réinvestissement que nous avons obtenu de la part des investisseurs historiques des fonds Vauban montre le niveau de confiance que nous avons réussi à établir au fil du temps auprès d’eux. De plus, le fort intérêt que nous avons reçu de la part de nouveaux investisseurs pour cette levée de fonds est un bel hommage à l’expérience de notre équipe en matière d’origination efficace, d’investissement et de gestion active d’actifs d’infrastructure de grande qualité. »

Mounir Corm, directeur général délégué et associé-fondateur de Vauban Infrastructure Partners, ajoute : « Malgré les défis liés à la crise du Covid-19, les fondamentaux du marché européen des infrastructures sont très solides et les Infrastructures Core ont résisté à cette période difficile. Les tendances sous-jacentes – numérisation, réduction des émissions de carbone, amélioration des infrastructures existantes – qui soutiennent les flux d’investissement dans les infrastructures Core en Europe sont en croissance constante et soutenues par le Green New Deal de la Commission européenne. Elles représentent une opportunité unique pour les investisseurs dans les infrastructures et un fort potentiel pour le fonds CIF III. »

Basée à Paris avec une filiale au Luxembourg, l’équipe de Vauban compte aujourd’hui 46 employés gérant environ 6 milliards d’euros d’actifs investis dans un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructures à travers l’Europe.