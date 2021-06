Vauban Infrastructure Partners (« Vauban »), affilié de Natixis Investment Managers, poursuit sa croissance en annonçant le recrutement de Christoph Stagl en tant que vice-président basé à Munich (Allemagne) ainsi que la nomination de Marcin Petrykowski en tant que Senior Advisor dédié à la région CEE et basé à Varsovie (Pologne). Vauban Infrastructure Partners, dont le siège est à Paris et doté d’une filiale au Luxembourg, compte désormais 44 employés. L’équipe d’investissement gère 5,1 milliards d’euros d’actifs investis au sein d’un portefeuille diversifié à travers l’Europe. Le renforcement des expertises de Vauban avec l’arrivée de Christoph et Marcin illustre sa volonté de croissance en Europe centrale.

Rejoignant Vauban en tant que vice-président, Christoph Stagl dispose de près de huit ans d’expérience. Avant de rejoindre Vauban, Christoph était Senior Investment Manager chez MEAG, le gestionnaire d’actifs propriétaire du groupe Munich Re. Christoph a ainsi acquis une expérience en investissement en fonds propres dans des projets d’infrastructures de mobilité, d’énergie et du numérique. Dans le cadre de son précédent rôle chez MEAG, Christoph a travaillé en étroite collaboration avec Vauban en tant que membre du conseil de surveillance du groupe Indigo aux côtés de Vauban. Indigo est le fournisseur mondial de stationnement et de mobilité dans lequel Vauban a investi avec succès en 2018. Il a également travaillé chez Macquarie à Londres, où il était responsable des investissements en dette d’infrastructure dans tous les sous-secteurs, et à la Royal Bank of Scotland à Francfort et à Londres, en se concentrant sur le coverage allemand et les marchés de capitaux. Christoph est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en économie de l’université d’économie et de commerce de Vienne et de la London School of Economics. Chez Vauban, Christoph travaillera sur l’origination et la gestion d’actifs provenant d’opportunités d’investissement, notamment dans la région CEE.

Marcin Petrykowski rejoint Vauban en tant que conseiller senior dédié à la région CEE et apporte à Vauban plus de 20 ans d’expérience au sein de services financiers et bancaires internationaux dont dix ans à des postes de direction. Marcin a ainsi dirigé et géré le développement stratégique et l’activité opérationnelle d’entreprises telle que S&P Global. Il a également été membre non exécutif du conseil d’administration, supervisant la croissance des entreprises et la mise en œuvre de transformations stratégiques pour des entreprises commerciales opérant en Europe, notamment en Pologne et en Europe centrale. En tant que directeur chez S&P Global, Marcin a transformé l’organisation commerciale de la région EMEA en un nouveau modèle opérationnel et développé le réseau de S&P en Pologne et en Europe centrale. Marcin a également occupé les fonctions de responsable régional des marchés et des services aux investisseurs et de directeur général adjoint chez J.P. Morgan. Marcin est diplômé de l’université Kozminski en Pologne et de l’université de Lund en Suède. L’apport de l’expérience de Marcin permettra de développer notre expertise dans la région.

Gwenola Chambon, directrice générale et associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, commente : « Nous sommes ravis que Christoph et Marcin aient rejoint notre équipe. Ils ont une longue expérience au sein des marchés d’Europe centrale et apportentà Vauban des compétences uniques. Nous sommes enthousiastes à l’idée de capitaliser sur leur expertise et leurs vastes relations pour soutenir nos plans de croissance stratégique et renforcer notre position parmi les meilleurs investisseurs européens dans le domaine des infrastructures essentielles. »