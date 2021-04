Grâce à cette acquisition et les participations préexistantes de ses fonds d’investissement sous gestion dans les actifs de ce portefeuille, Vauban détient un contrôle et une un poids de taille dans la gouvernance sur les sociétés du portefeuille créant ainsi de la valeur partagée et durable pour toutes les parties prenantes. Le portefeuille se compose d’actifs qui bénéficient d’un cadre contractuel stable et réglementé :

Cedinsa est un groupe espagnol de 5 sociétés basées à Barcelone en charge de la construction, l’exploitation et l’entretien de quatre concessions d’autoroutes à péage virtuels : C-16 Eix Llobregat, C-17 Ter, C-25 Eix Transversal et C-35 D’aro. Le réseau s’étend sur près de 267 km, ce qui donne à l’entreprise une position de leader dans la gestion du réseau routier dans la région. Les autoroutes ont été mises en service en 2007 et toutes les activités d’opération et de maintenance sont menées par une société en propriété exclusive ;

Ceal9 est responsable au travers d’un contrat de PPP de 32 ans de la construction du premier tronçon de la ligne 9 du métro de Barcelone, ainsi que de l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure. Cet actif est en exploitation depuis 2008.

Urbicsa est un contrat PPP attribué en 2003 pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un bâtiment judiciaire, à Barcelone. La durée du contrat est prévue jusqu’en 2039.

Le portefeuille a fait preuve d’une grande résilience face à la crise sanitaire actuelle et aux restrictions gouvernementales. Vauban en tant qu’investisseur de long terme, vise à ce que les projets aient un impact en assurant la satisfaction de l’ensemble des clients, usagers et personnes publiques.

Ramon Parra, Directeur d’investissement chez Vauban Infrastructure Partners commente : « Vauban consolide sa présence dans les actifs clés du portefeuille en acquérant des participations de contrôle et une gouvernance très forte au sein des investissements. Une fois de plus, notre stratégie vise à développer le flux de transactions ainsi que notre portefeuille grâce à une solide relation avec nos partenaires industriels. Cette clôture est une autre preuve de notre agilité et de notre capacité à trouver et conclure les meilleures transactions du marché. »

Maxime Buisson, Directeur d’investissement chez Vauban Infrastructure Partners ajoute : « L’acquisition du portefeuille d’actifs dans les infrastructures sociales et la mobilité en Espagne renforce davantage notre empreinte dans le pays et notre forte relation avec les partenaires industriels locaux et les autorités locales. Au fil des années, Vauban s’est avéré être un partenaire fiable avec un accent porté sur l’intérêt des parties prenantes. »