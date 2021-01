L’engagement à long terme de Vauban à l’égard du développement durable s’est traduit par une intégration continue des objectifs de développement durable (ODD) dans l’ensemble de de son organisation, de ses processus et investissements sous-jacents. La signature ce prêt relais ESG renforce ainsi davantage la démonstration de son engagement en faveur de la promotion des ODD dans ses investissements et illustre notre approche et les actions que nous prenons pour promouvoir de manière proactive les investissements durables.

En tant qu’entreprise engagée, l’approche ESG est au cœur de la proposition de valeur à l’ensemble de nos partenaires et intégrée tout au long de du processus de gestion et d’investissement.

« En intégrant les critères ODD dans le crédit relais fonds propres de notre fond CIF III, nous sommes fiers de démontrer notre engagement à l’égard de la gestion durable. Celle-ci est d’ores et déjà pleinement intégrée dans notre approche d’investissement et nous souhaitons ouvrir la voie à ce type de financement dans notre secteur », commente Gwenola Chambon, CEO de Vauban Infrastructure Partners.

La signature de l’amendement ESG de ce prêt relais est ainsi directement liée au niveau des conditions de financement qui seront ainsi conditionnée au développement d’infrastructures fiables, durables et résilientes ainsi qu’respect des KPI suivantes :

La performance annuelle ESG de chaque société du portefeuille et du fonds,

La promotion de la parité hommes-femmes au sein des conseils d’administration,

La lutte contre le changement climatique.

Romain Uthurriague, directeur d’investissement chez Vauban Infrastructure Partners commente : « Grâce à ce prêt relais ESG, nous serons en mesure de créer une valeur ajoutée financière et extra-financière pour nos clients ainsi que pour les sociétés du portefeuille, en respectant des KPI ambitieux ».

Le crédit relais fonds propres indexé sur la performance extra-financière de CIF III est soutenu par un syndicat d’institutions financières de premier plan qui comprend Crédit Agricole CIB en tant qu’agent ESG, Banco Santander, BNP Paribas, CACEIS Bank Luxembourg Branch et La Société Générale.