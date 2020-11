Vauban Infrastructure Partners ("Vauban"), un affilié de Natixis Investment Managers, annonce aujourd’hui avoir fait l’acquisition d’une participation majoritaire dans Progeni S.p.A, ("Progeni"), une entité ad hoc qui gère le contrat de concession pour la fourniture de services non médicaux pour l’Hôpital Niguarda de Milan. Les vendeurs sont principalement des industriels italiens (CMB, Gemmo, Coopservice, CIRFOOD, BPER Banca, Servizi Italia et CCC).

Le projet est régi par un accord de concession signé en 2006 entre Progeni et ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Le projet porte sur la rénovation de l’Hôpital Niguarda, l’exploitation et la maintenance des ouvrages. La construction de l’hôpital a été achevée en 2013 et l’exploitation durera jusqu’en 2033. Progeni S.p.A fournit des services non médicaux à l’hôpital, tels que l’entretien et la maintenance des bâtiments et des installations de chauffage, la fourniture de services de restauration pour les patients et les employés, les services de nettoyage et d’élimination des déchets, etc.

L’Hôpital Niguarda est l’une des installations les plus grandes et les plus en pointe des infrastructures de santé de Milan, fournissant des services médicaux essentiels aux communautés locales. L’hôpital couvre toutes les spécialités pour adultes et enfants et gère toutes les maladies avec des traitements complets et holistiques avec une approche multidisciplinaire. En 2020, l’hôpital a été désigné par le magazine Newsweek comme l’un des 50 meilleurs hôpitaux au monde.

L’opération est importante en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences qui ont, à bien des égards, entraîné un bouleversement économique et exercé une pression considérable sur les systèmes de santé du monde entier. La fourniture de services de santé de qualité et des infrastructures sociales associées aux communautés a été considérée comme un défi majeur et a été classée comme une priorité absolue par les gouvernements dans les plans de relance économique.

La stratégie de Vauban visant à harmoniser les intérêts de toutes les parties prenantes sur le long terme est un aspect essentiel de la fourniture de services satisfaisants aux utilisateurs des infrastructures sociales, aux bailleurs de fonds, aux autorités publiques et aux investisseurs. Vauban Infrastructure Partners conclut cette opération avec son fonds de troisième génération, Core Infrastructure Partner III SCS, un fonds d’une durée de 25 ans, garantissant un engagement à long terme. En tant qu’investisseur à long terme, Vauban Infrastructure Partners vise à ce que ses projets aient un impact positif pendant des décennies en assurant la satisfaction des usagers grâce à une gestion stable et durable. Tous les vendeurs, à l’exception de CCC, restent actionnaires minoritaires et prestataires de services afin d’assurer la stabilité et la continuité de l’activité.

Christelle Destors-Lepoutre, Directrice d’Investissements chez Vauban Infrastructure Partners et Pierre-Gilles Diat, Chargé d’Investissements, ont commenté : "Cette acquisition démontre notre expertise sur le marché des PPP en Italie du Nord que nous développons depuis 2016, qui nous apporte une connaissance exceptionnelle du marché et un réseau pour créer des opportunités. Nos relations à long terme avec nos partenaires industriels, financiers et nos conseils ainsi que notre connaissance approfondie du marché italien ont été la pierre angulaire de cette opération".

EY (conseil financier, due diligences), Dentons (conseil juridique), Arup (due diligence technique), Marsh (due diligence assurance) et KPMG (audit modèle) ont conseillé la transaction.