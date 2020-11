Vauban Infrastructure Partners – un affilié de Natixis Investment Managers – et son partenaire de long-terme, Axione, ont annoncé le lancement de la plateforme, en juin dernier, afin de répondre aux besoins de digitalisation du territoire français. Vauban Infra Fibre est une société conçue pour consolider les infrastructures existantes ou en cours de déploiement, pour la commercialisation de réseaux numériques aux opérateurs télécoms. Les investissements liés à cette plateforme représentent un effort de plus de 6 milliards d’euros en capital, permettant l’installation de plus de 11 millions de prises FTTH [1] d’ici la fin de l’année prochaine, afin de réduire la fracture numérique en France.

Vauban IP annonce le closing de sa transaction, initiée en 2019. Le lancement de Vauban Infra Fibre (VIF) avait été annoncé publiquement, en Juin 2020, en partenariat avec l’opérateur d’infrastructures numériques Axione. L’objectif de cette plateforme est de renforcer la solidité et la résilience des actifs existants en les regroupant dans une seule plateforme, tout en accueillant de nouvelles contributions financières afin de renforcer significativement sa capacité de développement future. Cela permettra en outre de renforcer la numérisation de toute le territoire Français.

Le closing de la transaction concrétise le transfert effectif des actifs numériques existants de Vauban IP dans cette plateforme, ainsi que l’entrée dans le capital de VIF de tous les fonds Vauban IP et d’investisseurs institutionnels de long-terme soit à travers un investissement direct ou via un véhicule de co-investissement géré par Vauban IP pour une part minoritaire.

Cette opération complexe a été réalisée à l’aide du soutien d’un large éventail de conseillers externes (Macquarie Capital, Clifford Chance LLP, Analysys Mason, Eight Advisory, Arsene Taxand, et Atoz). Cela a permis de mener à bien le processus de transfert des actifs existants à la nouvelle entité, ainsi que l’ouverture de son capital à des investisseurs institutionnels de long terme afin de doter VIF d’une puissance financière à la mesure de ses ambitions de développement.

L’importance de la transaction est particulièrement mise en évidence dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences qui ont, à bien des égards, entrainé un bouleversement économique. Cette crise a rappelé aux pouvoir publics, aux investisseurs, et aux usagers l’importance majeure du numérique et de sa disponibilité pour permettre une continuité de la vie économique et sociale. Les infrastructures numériques ont en effet un rôle essentiel à jouer afin de rendre cette continuité possible dans le plus grand nombre de territoires, et permettre un accès égal de chaque citoyen et entreprise à cet outil, source de résilience, d’innovation, de développement économique, et de cohésion sociale qu’est le digital. La digitalisation des territoires constitue un véritable défi, qui s’inscrit d’ailleurs parmi les priorités du Gouvernement français dans son plan de relance de l’économie.

Vauban Infra Fibre se caractérise par l’universalité de son offre, unique en son genre. En tant que plateforme d’infrastructures mutualisées, elle est, en effet, ouverte à tous les opérateurs. C’est d’ailleurs ce qui fait le succès du modèle français : le choix d’une infrastructure unique utilisée par tous les opérateurs, afin de maximiser la disponibilité des services numériques sur l’ensemble du territoire. Son déploiement important, permet de viser 11 millions de prises FTTH* d’ici deux ans. Ce projet implique un important plan d’investissement qui illustre une nouvelle fois l’intérêt de Vauban IP et d’Axione pour ce secteur stratégique à l’avenir prometteur.

Avant de lancer cette plateforme, Vauban IP et Axione ont réalisé, ensemble et avec succès, le financement et le déploiement de nombreux réseaux numériques. Ils ont, en effet, été pionniers dans les premières concessions ADSL de réseaux d’initiatives publiques il y a cela plus de 10 ans. La réussite de leur partenariat réside, avant tout, dans le partage d’une même philosophie : investir dans le développement d’infrastructures essentielles au développement des territoires, permettant d’apporter de façon croissante des services utiles à tous, tout en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes.

Aujourd’hui, en regroupant dans une même plateforme tous ces investissements, VIF bénéficie d’une position de leader en France, en étant le seul acteur indépendant de cette taille doté d’une réelle couverture généralisée. En effet, VIF couvre une large partie du territoire français, tant dans les zones rurales que très urbaines ou moyennement denses.

Gwenola Chambon, Directeur Général de Vauban Infrastructure Partners, a déclaré : « Le digital est devenu une infrastructure essentielle pour les territoires. Notre rôle, en tant qu’investisseur, est de permettre aux collectivités de saisir cette opportunité de développement. En créant cette plateforme nationale – Vauban Infra Fibre – nous contribuons à canaliser les ressources longues des investisseurs institutionnels pour les mettre au service de l’économie réelle et avoir un impact positif durable. Ce projet d’envergure s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investisseur actif et responsable, et résonne avec notre ambition de financement des infrastructures essentielles aux développement des territoires. »

Steve Ledoux, Associé et Senior Investment Director chez Vauban Infrastructure Partners a ajouté : « Vauban Infra Fibre est l’aboutissement des investissements que Vauban IP réalise depuis 2009 dans le marché des infrastructures numériques et qui nous ont permis d’avoir une position de leader sur ce marché en 2020. La solidité financière de la transaction garantie par le soutien important d’investisseurs institutionnels de long terme, sa taille critique et les impacts majeurs que la plateforme aura sur les futurs investissements en infrastructure sont des réalisations dont Vauban IP et Axione peuvent être fiers. La structure innovante et unique de la plateforme qui permet un accès à tous les opérateurs est un objectif que Vauban IP a toujours poursuivi. »

Aveen Ghurbhurn, Associé et Investment Director chez Vauban Infrastructure Partners a conclu : « Nous avons constaté une importante augmentation de la demande de connexions par fibre optique en France. L’accès de tous aux infrastructures numériques est devenu essentiel et peut être comparé aux besoins d’accès aux réseaux de distribution d’eau, de gaz ou autres réseaux urbains. Bien que les habitants en zones urbaines bénéficient déjà d’un bon accès aux réseaux de fibre dans de nombreux pays, les habitants des zones rurales ont beaucoup plus de difficultés à y accéder. Les pouvoirs publics et les investisseurs recherchent un moyen de répondre à ce problème. Ainsi, la contribution de Vauban Infra Fibre à un développement durable de l’industrie fut, pour nous, un objectif essentiel lors de la réalisation de cette transaction. »