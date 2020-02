Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa vingt-sixième levée de fonds en récoltant 800 000 € pour le compte de la société BIO JAG. BIO JAG est une holding détenant des participations dans plusieurs sociétés dans le domaine de la santé et de la construction. Créée en 2007, elle résulte de la fusion en mai 2015 avec l’entreprise Biocorp Services, fonds de placement spécialisé dans le secteur de la santé.

En 2019, le groupe détient des participations dans plusieurs sociétés comme Biocorp Production, spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et cotée en bourse avec une capitalisation de plus de 60 M€ à fin 2019 ou encore le groupe Brenus Développement, holding spécialisée dans la rénovation de bâtiment et la menuiserie.

Les actifs totaux du groupe s’élèvent à environ 33,63 M€.

La société est dirigée par Jacques Gardette qui est le fondateur et PDG de Biocorp Production. Fondateur de plusieurs medtech qu’il a revendues avec succès, il affiche plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la santé.

Les obligations souscrites affichent un taux d’intérêt annuel de 7,5%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1000€ à un versement mensuel brut par BIO JAG de 24,18 € pendant 4 ans.

Avec cette opération, Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif. La plateforme a financé 26 PME pour plus de 31 M€ depuis sa création.

Les 27e et 28e opérations sont lancées

Deux nouvelles opérations sont par ailleurs en cours de levée dans les secteurs de l’immobilier et de l’électronique grand public, avec des rendements de 5,00 % contre remboursement mensuel (intérêts et principal) sur une durée de 24 mois, et de 6,80 % contre remboursement mensuel (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois.