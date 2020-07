Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa trentième levée de fonds en récoltant 1 000 000 € pour le compte de la société AS Finances, un groupe familial spécialisé dans l’hôtellerie avec un ancrage initial sur la zone de l’aéroport Charles de Gaulle (Longperrier).

Sous l’impulsion de son fondateur Alain Salmeron (plus de 20 ans d’expérience dans l’hôtellerie), le groupe s’est développé via l’acquisition et la construction d’établissements hôteliers et compte aujourd’hui neuf hôtels. AS Finances a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,5 M€, ce qui lui a permis de générer un résultat d’exploitation de 675,6 K€.

La mutualisation des fonctions support, le recours à la prestation externe, la maîtrise des coûts de construction, le choix de la localisation des établissements sont quelques-uns des principes de gestion qui ont fait de la société AS Finances un groupe hôtelier familial en croissance et très rentable.

La société a passé la crise du Covid-19 sans encombre grâce à une forte capacité d’adaptation et une grande souplesse dans l’exploitation. Lors des tous premiers jours du confinement, la société a pris la décision de passer en social la majorité des hôtels, assurant de ce fait un chiffre d’affaires optimal pour le groupe. Cette stratégie a permis au groupe de maintenir son niveau de chiffre d’affaires et de ne pas subir la crise.

Acquisition d’un nouvel hôtel

AS Finances a souhaité émettre une obligation pour compléter sa gamme d’hôtels près de l’aéroport Roissy Charles-De-Gaulle avec la construction d’un établissement 4* : L’hôtel Saint-Mard situé dans le nord de la Seine-et-Marne, qui disposera de 63 chambres.

Les obligations souscrites affichent un taux d’intérêt annuel de 6,8%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1000 €, à un versement mensuel brut par AS Finances de 19,71 € pendant 5 ans.

Trentième opération et 38 M€ levés pour Vatel Direct

Avec cette opération, Vatel Direct continue de s’imposer comme une plateforme incontournable dans le paysage du financement participatif, avec 30 PME financées pour plus de 38 M€ depuis sa création.

Une nouvelle opération sera bientôt lancée dans le secteur de la vente et la location de vélo grand public, avec un rendement de 7,40 % contre remboursement mensuel (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois.