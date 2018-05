La société, qui intervient sur la ville de Rouen et son agglomération, acquiert des biens immobiliers, et y apporte des modifications soit en réalisant des travaux, soit en redéfinissant les surfaces du bien.

Le placement a pris la forme d’une émission obligataire qui fait ressortir un taux d’intérêt annuel de 8 % en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un risque de non liquidité, et sera remboursée mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1 000 € à un versement mensuel brut par C1 de 31,34 € pendant 3 ans.

Avec ce dixième dossier, Vatel Direct confirme sa place dans le top 5 des plateformes de financement participatif qui ont le plus prêté depuis janvier