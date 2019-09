Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées, renforce sa position d’acteur de premier plan sur le marché de l’investissement en Corse avec la reprise du portefeuille de FIP (Fonds d’investissement de proximité) Corses d’Apicap totalisant 50 M€ d’encours investis dans une vingtaine d’entreprises.

Cette cession de portefeuille a été réalisée dans le cadre de la revue stratégique d’Apicap qui a été sensible à l’expertise reconnue et au track record de Vatel Capital en matière d’investissement sur le territoire corse. La gestion de ces fonds (Apicap Corse Croissance, Apicap Corse Croissance n°2, FIP Apicap Corse Croissance n°3, Apicap Corse Croissance n°4 et Apicap Corse Croissance n°5), sera donc désormais assurée par l’équipe de Vatel Capital, pionnière et leader depuis 2008 de l’investissement via des FIP sur l’île.

Cette opération conforte la présence de Vatel Capital en Corse et lui permet en outre de renforcer son réseau de conseillers en gestion de patrimoine. L’équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, notamment des dirigeants d’entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats et des experts-comptables. Depuis le lancement de l’activité sur l’île en 2008, les FIP Corses gérés par Vatel Capital ont collecté 150 millions d’euros et ont permis d’investir dans près de 80 PME insulaires.

« L’acquisition du portefeuille de FIP Corse d’Apicap représente une formidable opportunité pour Vatel Capital. Cette opération nous permet d’élargir notre offre de produits dédiés à la Corse et de renforcer notre statut de capital investisseur le plus actif de l’Ile de Beauté », déclare Antoine Herbinet, co-fondateur de Vatel Capital.