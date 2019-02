Dans le même temps, Varma a mis à jour sa liste des sociétés exclues, c’est-à-dire sa liste noire d’investissement.

« En tant que propriétaires, notre priorité est de dialoguer directement avec l’entreprise en discutant des risques liés au climat et en exigeant des opérations commerciales responsables. Cela améliore nos chances d’influencer en permanence les opérations des entreprises. Cependant, il existe des secteurs dans lesquels nous ne souhaitons pas investir pour des raisons éthiques », déclare Reima Rytsölä, vice-présidente exécutive des investissements chez Varma.

En 2004, Varma avait déjà exclu le tabac et les armes nucléaires de ses investissements. Varma n’investit pas non plus dans des sociétés qui fabriquent d’autres armes controversées, telles que des mines anti personnelles, les bombes à fragmentation et les armes chimiques et biologiques.

Les producteurs de charbon et de lignite sont exclus

Dans les principes actualisés de Varma, l’atténuation du changement climatique a encore plus de poids. Varma exclut également de ses investissements directs en actions les sociétés qui dépendent d’activités liées au charbon ou au lignite pour plus de 30% de leurs ventes nettes, et les entreprises restant au-dessous de cette limite sont également soumises à une surveillance accrue.

« Nos décisions d’investissement sont importantes car elles guident le capital. En tant qu’investisseur majeur, nous avons le devoir de montrer comment l’investissement peut être utilisé pour assumer la responsabilité de la réduction des émissions. En plus d’éviter les entreprises dépendantes du charbon, nous avons spécifié des industries que nous surveillons à l’aide d’analyses ESG spéciales », explique Rytsölä.

Cela signifie qu’avant de prendre une décision d’investissement, le gestionnaire de portefeuille évaluera les risques ESG de la société. L’ESG est synonyme d’environnement, de social et de gouvernance, il se réfère à l’évaluation des impacts d’une entreprise à travers des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Chez Varma, une surveillance ESG améliorée est appliquée aux industries fortement exposées aux risques climatiques, telles que l’industrie pétrolière et gazière, la production d’électricité et de chaleur et les industries automobile, minière, du béton et du transport.

« Les gestionnaires de portefeuille s’appuient sur divers rapports ESG spécifiques aux entreprises et aux secteurs, qui évaluent la responsabilité des entreprises. Les gestionnaires de portefeuille abordent également ces risques lors de réunions avec les sociétés. Nous sélectionnons les entreprises qui opèrent de la manière la plus responsable dans leur secteur d’investissement », a déclaré Hanna Kaskela, directrice de l’investissement responsable de Varma.

La surveillance ESG améliorée s’applique également aux producteurs d’alcool et de produits licites à base de cannabis, aux divertissements pour adultes, au jeu et aux armes classiques.

Les risques liés au climat sont intégrés dans les états financiers

Varma commencera également à divulguer ses risques liés au climat, conformément aux recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), et encouragera ses sociétés bénéficiaires à faire de même. Le TCFD est un cadre de reporting global permettant d’intégrer le reporting financier des risques climatiques dans les états financiers. Un cadre de reporting commun permet de mieux comprendre les risques climatiques et de comparer les industries.

Selon Kaskela, les risques climatiques préoccupent déjà les entreprises.

« Les impacts industriels du fleuve Rhin touché par la sécheresse en sont un exemple. Plus une entreprise peut prédire et se préparer aux risques, meilleurs seront ses rendements à long terme », souligne Kaskela.

Les principes pour un investissement responsable de Varma couvrent toutes les classes d’actifs et sont appliqués différemment selon la classe d’actifs et le type d’investissement.

Dans les fonds externes, par exemple, l’investisseur n’est pas toujours en mesure d’influencer le contenu des fonds. Même dans cette situation, il est impératif que le gestionnaire d’actifs ait souscrit aux Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies, c’est-à-dire PRI, ou qu’il dispose d’une politique d’investissement responsable.

« Notre portefeuille n’est pas parfait. C’est un travail en cours et nous le modifions petit à petit conformément à l’Accord de Paris. La plus grande erreur qu’un investisseur puisse faire maintenant est de penser que cela ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit, car il n’est pas possible de changer tout le portefeuille en même temps », déclare Rytsölä.