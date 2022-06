CPR AM annonce la nomination de Vanessa Cottet au poste de Responsable ESG. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.

Vanessa Cottet commence sa carrière en 2000 à la Banque du Louvre en tant qu’analyste. En 2003 elle prend la responsabilité de l’équipe Marketing de Louvre Gestion puis de la Banque Privée d’HSBC France en 2007. En 2008, elle intègre l’équipe de Mise en Marché Institutionnels et Distributeurs Tiers de Crédit Agricole AM, dont elle prend la responsabilité en 2010. Forte de cette expérience, elle est nommée Marketing Segment Manager pour la Distribution Externe chez Amundi en 2013. Dans la continuité, elle participe à la mise en place de la nouvelle direction Marketing Retail pour accompagner l’accélération du développement international de la Distribution Tiers où elle pilote notamment des projets de transformation et de structuration de l’offre de produits et de services. En juillet 2017, elle rejoint CPR AM pour superviser les marketings institutionnel, retail et digital au sein du département Marketing et Communication puis devient responsable Marketing et Communication fin 2019. Elle est membre du Comité Exécutif de CPR AM.

Vanessa Cottet est diplômée de Toulouse Business School (Mastère Spécialisé en Banque et Ingénierie Financière) et est également titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires (Poitiers) et d’un Master Administration des Entreprises (IAE Bordeaux IV).