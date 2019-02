Valtus et Atreus, leaders européens du management de transition premium, prennent à parité le contrôle du cabinet anglais Alium Partners. Cette opération marque une étape importante pour les différents partenaires dans la consolidation du réseau Globalise, leader mondial du management de transformation, qui réalise aujourd’hui un CA de plus 150 millions d’euros avec plus de 1000 missions réalisées en 2018.

Valtus réalise ainsi sa première opération de croissance externe qui s’inscrit dans la stratégie de développement, intensifiée depuis 18 mois avec l’entrée au capital du fonds d’investissement Initiative & Finance. Il s’agit de construire, en propre et avec le réseau de partenaires privilégiés Globalise, la capacité d’accompagner les grands groupes et les ETI internationales dans leurs enjeux de management et de transformation partout où elles interviennent dans le monde. En 2018, l’entreprise a réalisé 25% de ses missions à l’international.

Installé depuis vingt ans au cœur de la deuxième place financière mondiale, Alium Partners, s’appuyant sur les moyens apportés par Valtus et Atreus, pourra conjuguer sa marque et celle de Globalise pour renforcer ainsi son offre et répondre aux demandes fortement internationales du marché londonien.

Pour Nigel Peters, Managing Partner d’Alium Partners, « l’arrivée de nos nouveaux actionnaires qui figurent parmi les premiers acteurs internationaux constitue un atout décisif pour accélérer notre croissance et proposer à notre clientèle et au marché un accompagnement premium sur tous leurs besoins en management opérationnel de haut niveau. »

Pour Harald Linné, directeur général d’Atreus, « nous allons pouvoir avec Alium Partners construire des propositions uniques pour mieux répondre aux besoins du secteur du private equity à Londres. Cela va également nous permettre de bénéficier du réseau d’Alium Partners en Europe continentale dans l’accompagnement des projets de transformation à l’international de nombreuses entreprises basées en Allemagne. »

Pour Philippe Soullier, président de Valtus, « cette opération nous permet de franchir une étape décisive pour Globalise. Avec cette acquisition, nous resserrons les liens avec nos partenaires, structurons le réseau pour lui permettre de se renforcer. De nouvelles acquisitions, implantations et l’élargissement du réseau à de nouveaux partenaires sont par ailleurs à l’étude pour 2019. »