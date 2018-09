Le Groupe Valorem, opérateur en énergie vertes, pionnier de l’éolien en France et acteur européen des énergies renouvelables, et DLM EnR, filiale du Groupe Delattre Levivier Maroc, spécialiste des solutions d’autoconsommation électrique à base d’énergies propres et de systèmes d’approvisionnements complémentaires en électricité, ont convenu de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs. VALOREM est désormais actionnaire de DLM EnR à hauteur de 25%, et entend faire de ce rapprochement stratégique un vecteur de croissance pour le secteur marocain et africain des EnR.

Par son positionnement privilégié au Maroc et en Afrique, par l’expertise de ses équipes et leur longue expérience dans le domaine des énergies propres appliquées aux secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services, DLM EnR s’est très vite imposée comme un acteur de référence sur le marché marocain des énergies renouvelables. Pour sa part, le Groupe Valorem, qui souhaite étendre davantage son champ d’expertise sur les marchés marocain et africain, entend élargir la palette des solutions qu’il propose aux clients souhaitant optimiser et maîtriser leur consommation en électricité.