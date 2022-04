Avec aujourd’hui plus de 30 ans d’expérience, Valérie Vitter Mouradian a débuté sa carrière au sein de la Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet dans le domaine de l’Asset Management. En 1998, elle rejoint ABN AMRO Rothschild en tant que spécialiste des activités primaires Equity Capital Market et devient co-responsable pour la France en 2006.

En 2008, elle rejoint le COMEX de Royal Bank of Scotland à Paris, en tant que Responsable Equity Capital Markets pour la France et d’autres pays européens. Elle rejoint HSBC en 2013 en tant que Managing Director en charge du coverage d’un certain nombre de très grands clients corporate au sein de la Banque de Financement et d’Investissement de HSBC Continental Europe.

Valérie Vitter Mouradian est également extrêmement engagée sur les sujets liés à la Diversité et à l’Inclusion, et rejoint rapidement le réseau interne de promotion de la mixité de HSBC en France : 50|50 Partner of Balance dont elle devient la Présidente en 2016. En 2021, elle est nommée Co-Présidente de Financi’Elles, premier réseau fédérateur de promotion de la mixité intra-entreprise dans les métiers de la finance.