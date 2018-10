Vaisala*, leader mondial de la mesure environnementale et industrielle a donné son accord pour acquérir l’intégralité des actions de la société Leosphere SAS* qui développe, fabrique, distribue des solutions de mesure atmosphérique à distance par LIDAR (Light Detection and Ranging) pour l’industrie éolienne, la météorologie, le trafic aérien et la qualité de l’air.

Cette acquisition s’inscrit naturellement dans la stratégie de développement de Vaisala pour consolider sa position de leader mondial des technologies de télédétection du vent.

De plus, avec cette acquisition, Vaisala accède à la technologie LIDAR atmosphérique dont la qualité métrologique domine le marché. Ensemble, Vaisala et Leosphere vont pouvoir développer leurs activités notamment sur les marchés de l’énergie éolienne et du trafic aérien où la technologie LIDAR permet d’améliorer la sécurité et la productivité des aéroports au décollage et à l’atterrissage

« En intégrant le groupe Vaisala, Leosphere renforce et pérennise sa position d’industriel européen performant et incontournable des solutions LIDAR, une technologique désormais reconnue comme stratégique par l’ensemble du secteur », déclare Alexandre Sauvage, Président de Leosphere.

« Leosphere et Vaisala se connaissent bien et travaillent déjà ensemble depuis longtemps dans le domaine aéroportuaire du fait de la complémentarité de leurs technologies. La complémentarité des expertises et des portefeuilles produits des deux sociétés représente l’atout majeur de cette alliance. Ce rapprochement va permettre la constitution d’une offre unique, combinée et complète, à même de satisfaire l’ensemble des attentes des clients dans les domaines de l’énergie éolienne, de la météorologie, du trafic aérien et de la qualité de l’air. Par ailleurs, ces deux entreprises ont dans leur ADN un autre point commun : la recherche et développement » continue Alexandre Sauvage.

« Leosphere s’insère parfaitement dans l’offre de la Division « Weather and Environment » de Vaisala dans la mesure du vent grâce à ses Lidars sols et embarqués sur éoliennes. Dans le marché de l’énergie éolienne ces instruments complètent parfaitement les SODARS (Sonic Detection and Ranging) que Vaisala a déjà dans son portefeuille. L’équipe de Leosphere apporte avec elle une expertise de premier plan en technologie laser et optoélectronique. Leosphere est un leader mondial de ces technologies avec une forte activité R&D, tout comme Vaisala. Nous sommes très heureux d’accueillir toute l’équipe de Leosphere au sein de Vaisala » ajoute Jarkko Sairanen, Executive Vice President, Weather and Environment, Vaisala.

Cette opération n’aura pas d’incidence sur la structure managériale de LEOSPHERE et ses 135 salariés.