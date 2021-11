Le secteur réglementé de la conservation des titres doit répondre à une demande de plus en plus forte de la part des clients privés et institutionnels pour étendre la conservation et les services traditionnels à la classe des crypto-actifs. VERMEG est un des principaux fournisseurs de logiciels de conservation d’actifs pour les banques centrales et les institutions financières. Forte de son expertise dans ce domaine, l’entreprise a établi une connexion d’application à application (A2A) entre sa solution MEGARA© et la plateforme LiquidShare pour permettre aux dépositaires utilisant MEGARA© de fournir des services de conservation d’actifs émis sur la plateforme LiquidShare.

Cela fait également de LiquidShare l’une des premières plateformes blockchain offrant une connectivité à une plateforme de conservation de premier plan.

« J’ai le plaisir d’annoncer que MEGARA©, déjà connectée à diverses plateformes blockchain fournissant des services de conservation d’actifs (traditionnels et cryptographiques), vient d’ajouter la connectivité et la prise en charge du cycle de règlement / livraison sur LiquidShare à son catalogue. En connectant les deux solutions, nous accélérons le time-to-market de nos clients, tout en leur permettant d’étendre leurs services et développer leur activité. LiquidShare est un acteur important de la conservation blockchain, et ce partenariat accélèrera l’adoption par les dépositaires d’une solution unique pour prendre en charge la conservation de tous types d’actifs », a déclaré Boujemaa KHALDI, Directeur Produit chez VERMEG.

« L’intégration de MEGARA© avec notre plateforme est une étape importante dans l’adoption de LiquidShare en tant que principal fournisseur de solutions blockchain pour l’émission et le règlement de crypto-actifs. MEGARA© est une solution leader pour les dépositaires et cette connectivité permettra à ses clients un accès immédiat aux actifs gérés par LiquidShare », a déclaré Jean-Marc EYSSAUTIER, CEO de LiquidShare.