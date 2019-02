Avec cette opération, Vatel Direct clôture avec succès sa dix-huitième levée de fonds depuis la création de la plateforme en 2017.

Créé en 1986, ALTEOR a développé son savoir-faire et ses compétences dans le monde de l’immobilier et de l’art de vivre afin de pouvoir accompagner ses clients dans l’ensemble de leurs projets. Le groupe ALTEOR est spécialisé en communication globale, dans le design et l’habitat. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 M€, un résultat d’exploitation de 302 K€ et un résultat net de 148 K€.

Les obligations souscrites affichent un taux d’intérêt annuel de 6,45%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1000 € à un versement mensuel brut par ALTEOR de 23,70 € pendant 4 ans.

Avec ce dix-huitième dossier, Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif. La plateforme a déjà financé 18 PME pour plus de 20 M€ depuis sa création.