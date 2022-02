Cette opération marque une étape clef pour VALOREM qui augmente sa capacité installée de 27 % et devient un producteur indépendant d’électricité verte à l’échelle européenne !

Ce parc éolien, situé dans la région d’Ostrobothnia en Finlande, accueillera 27 éoliennes d’une puissance unitaire de 5,5 MW, fournissant l’équivalent de la consommation électrique de 60 000 foyers chaque année.

Le parc éolien de Matkussaari fait partie du projet VIIATTI, qui comprend également le parc éolien de 165 MW de Kalistanneva, vendu par VALOREM à un consortium finlandais composé de HELEN Oy et du fonds pour l’énergie éolienne de la Banque d’Ålands. Ensemble, les deux parcs éoliens produiront environ 1 TWh, ce qui représente environ 1,2 % de la consommation annuelle d’électricité en Finlande.

Matkussaari Wind Farm Oy, société de gestion du parc éolien détenue à 100% par VALOREM, a contracté un financement long-terme flexible de 135M€ auprès d’AIP Management et a obtenu une facilité de TVA auprès de OP Bank à hauteur de 10M€. Ce prêt a été certifié comme green loan par Klinkby Enge, ce qui garantit le respect des principes de la Loan Market Association (LMA). C’est une garantie supplémentaire d’un projet vertueux aligné sur les valeurs RSE du groupe VALOREM en France et à l’international.

Le parc éolien, co-développé par Megatuulli, sera construit par Suvic (BOP) ; VALREA, filiale de VALOREM (Maître d’œuvre) ; ELTEL (Lignes électriques). Les travaux débuteront en mars 2022 pour une mise en service prévue en janvier 2025. VALOREM assurera également la gestion technique et commerciale du parc éolien sur le long terme.

Pour Philippe TAVERNIER, Directeur Général Adjoint à VALOREM : « Nous sommes très heureux de ce closing qui signe l’arrivée de VALOREM comme producteur indépendant d’énergie verte en Finlande. Le groupe VALOREM nourrit de grandes ambitions sur la Finlande avec plus de 500 MW supplémentaire en cours de développement, s’appuyant sur une filiale et une équipe locale forte et en pleine croissance installée à Helsinki. »

Le groupe VALOREM et AIP remercient les nombreux conseils qui ont permis l’aboutissement de ce projet : Augusta & Co (Financial Advisor) ; White & Case (Legal Advisor) ; Krogerus (Local Counsel) ; Our New Energy (Off-take Advisor) ; ESTER (Hedge Advisor) ; EY & KPMG (Tax Advisor) ; EY Corporate Finance (Lender Financial Advisor) ; DNV (Lender Technical Advisor) ; Marsh (Lender Insurance Advisor) ; Clifford Chance (Lender Legal Advisor) ; Roschier (Lender Local Counsel) ; Klinkby Enge (Lender ESG & Green Loan Certification Advisor) ; Pexapark (Lender Off-take Advisor).