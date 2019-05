L’opérateur indépendant français VALOREM a développé ces parcs avec son partenaire local Megatuuli. Il s’agit des premières fermes éoliennes terrestres sans tarif d’achat pour Octopus Energy Investments (OEI) en Europe du Nord.

Tout en gardant une part minoritaire de l’actionnariat des projets, VALOREM assurera, via sa filiale VALREA, la construction et, via sa filiale VALEMO, le suivi d’exploitation des fermes éoliennes avec le support de son partenaire Megatuuli. Cette opération est le premier investissement pour le groupe français dans des projets, qu’il va en outre lui-même construire, en Finlande. 17 turbines Vestas V150 4,2 MW, d’une hauteur en bout de pale jusqu’à 230 mètres seront ainsi installées pour une production électrique annuelle attendue de 280 GWh et un investissement global de 80 M€.

Octopus Investments est un fonds d’investissement localisé au Royaume-Uni qui cumule plus de 8,5 milliards d’actifs sous gestion, principalement dans les énergies vertes. Son implantation en Finlande s’inscrit dans le cadre de son expansion en Europe et en Australie où Octopus a attiré des investissements « retail » et institutionnels conséquents depuis son entrée sur le marché britannique des énergies renouvelables en 2010. Depuis lors, Octopus a accéléré la croissance des marchés locaux des énergies renouvelables en offrant des opportunités de financement flexibles pour soutenir le développement, la construction et la gestion à long terme des projets.

Jean-Yves Grandidier, fondateur et Président du groupe VALOREM commente : « Nous sommes très heureux de démarrer la construction de nos premiers parcs éoliens en Finlande. Nous sommes confortés dans notre stratégie de devenir un producteur d’énergies vertes actif, responsable et indépendant. Ces deux projets marquent le début de notre croissance en Finlande où nous continuons de développer avec notre partenaire Megatuuli un portefeuille de plus de 700 MW. Nous avons pu profiter d’un site aux caractéristiques telles que nous vendrons directement l’électricité sur le marché mais des mécanismes de prix garantis seront nécessaires au bon essor de la filière éolienne Finlandaise ».

Alex Brierley, Co-directeur d’Octopus Energy Investments déclare : « Nous continuons notre croissance rapide dans les énergies renouvelables et sommes très satisfaits d’entrer ainsi sur le marché nordique grâce à ce partenariat avec VALOREM. Notre mission demeure l’accélération de la transition énergétique vers les énergies vertes et ce projet majeur démontre notre capacité à élargir et adapter nos expériences au Royaume-Uni et en Italie vers d’autres marchés européens. » Il continue : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec VALOREM qui constitue une étape historique pour nos expertises combinées sur le marché éolien Finlandais. »

Lauri Lammivaara, Directeur de Megatuuli ajoute : « Nous sommes très fiers de ces parcs éoliens qui sont parmi les plus productifs de Finlande avec un facteur de charge net de 45 %. Megatuuli assistera également VALOREM dans les phases de construction et d’exploitation ».

La construction commencera très prochainement et les parcs éoliens devraient commencer à produire et vendre leur électricité fin 2020.