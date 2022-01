Cette nouvelle levée permettra à Unkle d’accélérer sa croissance en lançant de nouveaux services pour devenir la première plateforme pour les acteurs de l’immobilier en France. Sa vision : simplifier l’immobilier par l’assurance. Pour porter ce projet ambitieux, Unkle recrute 50 nouveaux collaborateurs en 2022.

Unkle : innover et simplifier l’immobilier

Lancée au printemps 2019, Unkle est une insurtech spécialisée dans les solutions de garanties locatives. La start-up, créée par Matthieu Luneau et Cédric Baulme, se présente comme le nouvel intermédiaire de confiance entre locataires et propriétaires pour fluidifier l’accès au logement.

En 2019, Unkle lève 1M€ auprès de business angels ayant investi chez Meilleurtaux.com, Meero, Cheerz, Lydia et Pumpkin. La startup travaille avec Allianz et avec SADA Assurances (filiale française de l’assureur Allemand DEVK).

La société regroupe aujourd’hui 25 collaborateurs et accompagne 20 000 clients locataires et propriétaires en France. Son ambition : protéger et accompagner les acteurs de l’immobilier de manière innovante pour simplifier l’accès à l’immobilier.

Pour cela, Unkle a développé 3 produits innovants : une garantie locataire pour consolider leur dossier de location et trouver plus facilement un logement, un outil SaaS qui permet aux agents immobiliers de protéger leurs clients, et la première Assurance Loyers Impayés digitale et transparente qui aide les propriétaires à choisir sereinement leurs locataires.

10M€ pour devenir la première plateforme pour les acteurs de l’immobilier Avec cette nouvelle levée de fonds, Unkle pourra accélérer la distribution B2C et renforcer ses partenariats avec les agences immobilières. La startup prévoit également

d’élargir sa palette de services en 2022 : elle entend accompagner ses clients de manière innovante sur l’ensemble des enjeux liés à leurs projets immobiliers. Unkle a créé plusieurs partenariats avec les acteurs clés du marché (PAP, Masteos, LaBanquePostale...), la startup souhaite développer ce réseau en 2022.

Pour porter ces projets ambitieux, l’insurtech prévoit de renforcer ses équipes en recrutant 50 talents en 2022.

« Le secteur de l’immobilier est beaucoup trop technique et complexe. Nous pensons qu’il devrait être facile pour un propriétaire de choisir un locataire, rapide pour le locataire de trouver un appartement et simple pour un agent immobilier de protéger ses clients. » explique Matthieu Luneau, co-fondateur d’Unkle. « Ces deux dernières années, nous avons bousculé les codes de l’accès au logement et ouvert le marché de l’Assurance Loyers Impayés à la distribution B2C. Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de concrétiser nos ambitions, en développant une plateforme unique pour accompagner les propriétaires, locataires et agences dans leurs projets immobiliers ».