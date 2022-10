Constitué de plus de 150 cliniques et cabinets vétérinaires en France et en Belgique, le réseau vétérinaire Univet acquiert Hopia, pôle vétérinaire unique en France, spécialisé dans la chirurgie à cœur ouvert et les procédures complexes. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la démarche de croissance externe et d’excellence de soins vétérinaires portée par Univet et soutenue pleinement par son nouvel actionnaire financier de référence InfraVia Capital. L’objectif : offrir aux clients le parcours de soins le plus complet possible.

Deux sociétés complémentaires

Univet fédère des vétérinaires libéraux autour d’une infrastructure commune leur apportant une mutualisation des moyens, des outils digitaux et de la formation continue. Le réseau connaît une forte croissance avec le triplement du nombre de ses établissements depuis 2020, dont plus de 40 nouvelles structures vétérinaires et 46 vétérinaires praticiens associés depuis le début de l’année 2022.

Fondé en 1996 par Jean-Hugues et Sabine Bozo, Hopia est un pôle pluridisciplinaire spécialisé dans les actes vétérinaires complexes (chirurgie, dentisterie, neurologie etc.). Localisé à Guyancourt (78), Hopia est à ce jour le seul centre français capable de pratiquer une chirurgie intra cardiaque avec circulation extra corporelle. Doté d’un service d’urgences ouvert 24/7, Hopia met à disposition de ses clients une équipe soignante vétérinaire permanente pour répondre à leurs besoins.

Des synergies nombreuses et évidentes

Au sein du réseau Univet, Hopia poursuivra son développement afin de répondre à la demande croissante de soins vétérinaires complexes et de services d’urgences par le renforcement de ses expertises actuelles, ainsi que le développement de nouvelles spécialités, telles que l’ouverture d’un service nouveaux animaux de compagnie, ou encore par le déploiement du savoir-faire d’Univet en matière de dialyse.

Hopia et le réseau Univet capitaliseront sur leur complémentarité afin d’offrir à leurs clients le parcours de soins le plus complet possible, et de proposer aux vétérinaires du Groupe un parcours de formation renforcé, notamment par le développement de la formation interne HopiA’cademy.

Christophe Navarro, Président d‘Univet et du fonds de dotation Univet Nature, déclare : « L’acquisition d’Hopia est une excellente nouvelle pour Univet et s’inscrit pleinement dans notre objectif de faciliter le quotidien des équipes soignantes et de proposer aux propriétaires d’animaux une offre toujours plus riche et des outils plus performants pour maintenir leur animal en bonne santé. La complémentarité et les synergies entre Hopia et Univet ainsi que la culture entrepreneuriale et les valeurs que nous partageons constituent des éléments structurants dans ce rapprochement. L’expertise et la haute technicité des procédures réalisées par Hopia, combinées à la qualité et au maillage du réseau Univet, nous permettront d’accélérer le déploiement de notre modèle en Ile-de-France, et plus largement sur l’ensemble du territoire ».

Jean-Hughes Bozon, Président d’Hopia, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre Univet, un groupe avec lequel nous partageons des valeurs d’excellence et d’engagement, et un ADN entrepreneurial commun. Nous sommes impatients d’accélérer le développement d’Hopia et de bénéficier des synergies avec le réseau d’Univet ».