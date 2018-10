L’entreprise compte développer ses activités dans 5 pays européens, attirer plus de 120 talents pour renforcer ses équipes et développer son réseau de partenaires.

Spécialiste de la signature électronique, Universign allie le respect des exigences règlementaires et juridiques tout en proposant une expérience utilisateur simple et un parcours de signature fluide. Avec une offre sans engagement et un modèle de tarification à l’usage, elle permet aux entreprises et entités publiques utilisatrices de ne payer que ce qu’elles consomment et ainsi mieux maitriser leurs coûts.

Universign qui connaît une croissance régulière de 40% par an depuis plusieurs années, entend poursuivre son développement en Europe, notamment dans un premier temps, au Benelux, en Espagne, en Italie et en Allemagne. L’entreprise dispose déjà de retours d’expérience dans ces pays grâce à ses clients présents à l’international. La signature électronique Universign est ainsi utilisée dans plus de 150 pays.

Universign consacrera une partie des fonds au recrutement de nouveaux talents afin de renforcer ses équipes. 120 postes seront à pourvoir d’ici à la fin 2019. Enfin, cette levée de fonds permettra à l’entreprise de soutenir son ambition de développement de son écosystème partenaires. En tant que membre de l’Adobe Approved Trust List, Universign souhaite désormais étendre le nombre de ses intégrations.

« Universign a connu une expansion rapide grâce à l’adoption massive de la signature électronique par ses clients. Cet engouement démontre que la question de la confiance numérique est aujourd’hui prioritaire pour les entreprises qui souhaitent dématérialiser leurs processus, surtout lorsqu’il s’agit d’actes engageants. Nous sommes ravis qu’Odyssée Venture et la Caisse des Dépôts nous fassent confiance, aux côtés de CM-CIC Innovation qui nous avait déjà soutenu en 2013. Leur foi en notre vision et notre capacité à internationaliser avec succès, est un signe fort », explique Julien Stern, Fondateur et Président d’Universign.

« CM-CIC Innovation est fier de poursuivre l’accompagnement d’Universign pour conduire cette entreprise vers un nouveau chapitre de son histoire, aux côtés des dirigeants de la société et de nouveaux partenaires financiers. Initié en 2013, le partenariat entre CM-CIC Innovation et Universign atteste de notre conviction quant à la pertinence de la technologie développée par la société. Ce nouveau tour de financement permettra à la société de mettre en œuvre son ambitieux plan stratégique et d’accélérer son déploiement à l’international », ajoute Stéphane Simoncini, Directeur de Participations chez CM-CIC Innovation.

Universign en quelques chiffres

Depuis sa création en 2001, plus de 3 000 entreprises ont choisi de faire confiance à Universign pour dématérialiser l’étape de signature électronique. La société réalise chaque année plus de 50 millions d’horodatages, 10 millions de signatures électroniques et dispose d’une base mutualisée de plus 500 000 identités numériques.