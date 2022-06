Tirée par la croissance de l’automobile, de l’internet des objets et des équipements de communication, la demande en puces électroniques affiche une forte hausse, à la fois en quantité et en qualité. Mesurer les caractéristiques et inspecter les défauts à chaque étape du process de leur fabrication devient de plus en plus critique, afin d’assurer des taux de mise au rebut minimaux et d’offrir des rendements performants. Les boitiers avancés contenant ces circuits, notamment les empilements tridimensionnels (3DIC), constituent l’un des principaux vecteurs de performance. Leur fabrication peut exiger jusqu’à un millier d’étapes élémentaires, chacune sujette à de possibles défauts. L’effet composé d’imperfections en cascade peut conduire à une chute importante des rendements. Les équipements de contrôle qualité de UnitySC permettent de s’en prémunir, tout en réduisant les coûts et la consommation d’énergie.

UnitySC est depuis plusieurs années une référence chez les fabricants de wafers et les fonderies de semi-conducteurs, avec des centaines de machines installées et une position de leader dans le domaine de la métrologie des circuits intégrés tridimensionnels (3DIC). En plus de la mesure des boitiers avancés, UnitySC propose une gamme complète d’équipements dédiés aux autres types de process complexes, notamment dans l’inspection de wafers gravés ou non gravés dans les semiconducteurs composites, les substrats transparents ou les puces de spécialité (MEMS, puissance, automobile, radio).

Le siège de UnitySC est situé près de Grenoble et l’entreprise dispose d’implantations internationales en Allemagne, à Singapour, à Taiwan, en Corée du sud, en Chine et aux Etats-Unis. Son large portefeuille d’environ 150 brevets actifs est en croissance régulière et permet à ses clients de bénéficier d’avantages concurrentiels importants, comme des cadences accrues, une sensibilité plus élevée et une capacité à effectuer des mesures sur toutes les faces des wafers.

Avec 70% de croissance depuis 2020 et un doublement attendu du revenu entre 2021 et 2022, UnitySC croît 3 fois plus vite que le marché global des équipements pour l’industrie du semiconducteur. Les pré-commandes de matériels sont également en hausse significative.

Le tour de financement de 48M€ effectué par UnitySC a réuni Jolt Capital, l’Etat au travers du Fonds French Tech Souveraineté (un programme piloté par le Secrétariat Général pour l’Investissement -SGPI- et géré par Bpifrance) et Supernova Invest, qui rejoignent l’actionnaire historique majoritaire, Fogale Nanotech, au conseil d’administration. Ces nouvelles ressources financières vont permettre d’étendre et d’accélérer la croissance de UnitySC, notamment dans les domaines du fonds de roulement, des programmes de R&D, de nouvelles filiales en Chine et en Corée du sud, des capacités industrielles ou d’un laboratoire de démos en Asie. Le financement va permettre à UnitySC d’accroître son leadership sur le marché en croissance des équipements de mesure et de tests des semiconducteurs, qui devrait passer la barre des 5Md€ en 2024.

« Depuis 2 ans, en dépit des défis importants imposés aux chaînes d’approvisionnement, notre équipe a démontré sa capacité à faire croître de façon massive sa part de marché et à améliorer significativement sa profitabilité. La demande en semi-conducteurs composites et en packaging avancé explose, ce qui renforce le positionnement marché de UnitySC grâce à nos solutions différenciées de mesure et de tests. Ce nouveau tour de financement majeur, conduit auprès d’une série d’investisseurs professionnels aguerris aux challenges spécifiques de la croissance en deeptech, va nous permettre de transformer l’entreprise en un leader incontournable du contrôle qualité des puces électroniques de prochaine génération. » indique Dan Lee, CEO de UnitySC.

« Chez Jolt Capital nous aimons particulièrement les entreprises comme UnitySC, avec une solution unique et propriétaire, basée sur de l’ingénierie avancée, nécessitant un système de production complexe et adressant des marchés B2B à la fois méconnus et pourtant universels. Nous suivons le développement de l’entreprise depuis sa création comme un essaimage du groupe technologique Fogale, et nous avons joué un rôle direct dans les croissances externes réalisées en 2016 et 2018. Nous sommes impressionnés par les progrès immenses réalisés par UnitySC et nous nous félicitons d’avoir pu rassembler avec nous Bpifrance et Supernova Invest, afin de continuer l’écriture de l’histoire à succès de cette entreprise, et la voir accéder bientôt au statut de géant mondial des semi-conducteurs » déclare Pierre Garnier, managing partner chez Jolt Capital.

« Nous sommes heureux de soutenir UnitySC, un acteur français majeur du domaine des semiconducteurs » ajoute Maud Henrotte, chargée d’investissement chez Bpifrance. « En utilisant des technologies du meilleur niveau mondial, UnitySC a prouvé sa capacité unique à innover au cœur de cette industrie microélectronique. »

« Nous avons identifié UnitySC comme l’une des entreprises à forte croissance les plus prometteurs via notre fonds Supernova Ambition Industrie, dédiée aux scale-ups industrielles de deeptech. UnitySC est un acteur de référence dans l’un de nos domaines de prédilection, celui de la micro-électronique, et ils sont parvenus désormais à un point d’inflexion important, et à un niveau impressionnant de croissance industrielle et commerciale. Nous sommes ravis de participer au financement de cette nouvelle phase et d’accompagner l’entreprise et son équipe de direction chevronnée. » commente Régis Saleur, fondateur et managing partner de Supernova Invest.