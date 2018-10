Unique Heritage Media, groupe de médias et d’édition, dédié à la jeunesse et à son entourage, annonce la levée de 5 millions d’euros auprès de 123 Investment Managers, Entrepreneur Venture et Education Wizards Investissement (holding d’investissement dans l’éducation contrôlée par Emmanuel Mounier), afin de financer ses projets de croissance et de buildup sectoriel dans l’édition, les médias et les nouvelles technologies à destination de la jeunesse et de leurs familles. À la suite de cette opération, Emmanuel Mounier garde le contrôle du groupe.

UNE CROISSANCE SOUTENUE ET STRUCTURÉE

Fondé en 2014 par Emmanuel Mounier, entrepreneur et développeur d’affaires, Unique Heritage Media a très tôt été accompagné par le fonds d’investissement Entrepreneur Venture, et a connu depuis sa création une croissance soutenue, multipliant par 10 son chiffre d’affaires.

Emmanuel Mounier, président d’Unique Heritage Media : « Ce nouveau tour de financement est une étape importante pour le déploiement de la stratégie du groupe, il nous assure des capacités renouvelées pour alimenter la croissance. L’intérêt des parents dans l’éducation et le divertissement intelligent de leurs enfants ne se dément pas, je souhaite qu’Unique Heritage Media puisse être un acteur de consolidation d’une offre adéquate, moderne et dynamique à vocation éducative. »

« Nous sommes ravis de rejoindre les actionnaires d’Unique Heritage Media. Nous avons été convaincus par la qualité de l’équipe dirigeante et le potentiel de croissance sur le secteur Jeunesse. Plus globalement, nous avons identifié l’éducation comme un secteur porteur et nous y avons déjà déployé plus de 30 M € depuis 2015. Ce nouvel investissement est en total cohérence avec nos convictions dans ce secteur. » déclare Pierre Dupuy-Chaignaud, directeur associé de 123 Investment Managers.

« Après avoir financé le rachat de Fleurus Presse par Unique Heritage Media en 2015, nous réinvestissons aux côtés de nouveaux actionnaires pour poursuivre le projet développement du groupe. » précise Bertrand Folliet, Entrepreneur Venture.

UN GROUPE DE MEDIA STRUCTURÉ ET AGILE QUI CIBLE FAMILLES ET JEUNESSE

Producteur, éditeur et diffuseur, Unique Heritage Media crée et distribue avant tout des contenus innovants, diversifiés et de qualité : magazines, livres augmentés, applications, sites internet, dispositifs médias pour les marques annonceurs. Ils portent tous la même ambition : apprendre en s’amusant.

La croissance du groupe est alimentée par les startups Quelle Histoire Editions, Pili Pop Labs et Wondercity, avec Fleurus Presse comme socle puissant.

Aujourd’hui le groupe Unique Heritage Media est organisé autour de 4 lignes d’affaires :

les Abonnements qui représentent 60 % du chiffre d’affaires, essentiellement réalisés à travers les magazines de Fleurus Presse et le digital, notamment les applications Pili Pop ;

le Retail qui pèse pour plus de 30 % du chiffre d’affaires, notamment porté par les ventes aux numéros, mais également le succès des livres Quelle Histoire, distribués depuis peu par Hachette, qui se sont imposés comme une référence dans l’édition Jeunesse avec plus de 800 000 livres vendus en 4 ans, dont près de 300 000 en 2017 ;

le B2B et l’Agence, porté par une régie publicitaire intégrée devenue récemment numéro 1 en digital sur la cible Famille et Jeunesse, et disposant de plus de 14 millions d’audience cumulée mensuelle print et digital ;

l’Animation en cours de développement.

Le groupe bénéficie pour cela du savoir-faire dans les différents médias destinés à sa cible Famille et Jeunesse : Presse, Livre, Studio créatif et Digital, Agence. En particulier, le pôle Digital bénéficie d’une équipe interne dédiée et s’appuie sur les médias digitaux du groupe (Wondercity newsletters diffusées à plus de 410 000 digital mums) et partenaires (Tête à modeler et Hugo l’Escargot) mais également les applications propres d’apprentissage des langues (Pili Pop English, Français et Espagnol) téléchargées à plus de 800 000 exemplaires.

123 Investment Managers est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, la dette privée et l’immobilier. Elle gère 1,3 milliard d’euros d’actifs et dispose d’un portefeuille de 108 participations. 17 ans de croissance continue ont fait d’123 Investment Managers un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, depuis 2001, 123 Investment Managers a déployé près d’1,8 milliard d’euros dans plus de 250 entreprises.

Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialiste du non côté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère 450 millions d’euros d’actifs et a financé depuis sa création plus de 150 PME en capital innovation et capital développement au travers de ses FIP et FCPR.