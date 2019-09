Alors qu’Unigestion s’engage dans une nouvelle phase de croissance, l’ouverture d’un bureau offre à Unigestion l’opportunité de conquérir un nouveau marché avec une équipe de distribution dédiée.

Ce bureau permettra à Unigestion d’accroître son réseau d’investisseurs dans la région et de travailler plus étroitement avec eux en leur proposants des stratégies d’investissement uniques, y compris des solutions ESG sur-mesure.

L’ambition du bureau de Copenhague est d’étoffer ses liens avec les investisseurs institutionnels et les intermédiaires au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande et aux Pays-Bas.

A cette occasion Per Lawӕtz Hansen est nommé directeur du nouveau bureau de Copenhague. Ila rejoint l’équipe de développement commercial d’Unigestion en tant que responsable des pays nordiques en décembre 2018. Avant de travailler chez Unigestion, Per Lawӕtz Hansen a occupé divers postes au sein du groupe Nordéa pendant plus de 20 ans.

« L’ouverture du bureau de Copenhague montre que nous nous engageons durablement en Europe du Nord, qui sera un moteur de notre croissance et envoie un signal positif à nos investisseurs nordiques. Pour assurer le succès d’Unigestion dans la région, nous pensons qu’il est important d’avoir une présence locale et une connaissance approfondie du marché. Per nous apporte des relations solides et des connaissances fines qui nous aideront à renforcer nos relations existantes. Nous tenons à bâtir un réseau encore plus vaste dans la région, » explique Fiona Frick, Directrice Générale d’Unigestion.

« C’est le moment idéal pour rejoindre Unigestion et je me réjouis de contribuer à la réalisation des projets de croissance ambitieux pour notre entreprise. Unigestion accorde une grande importance à la gestion des risques et à l’ESG, qui figurent parmi les attentes principales des investisseurs d’Europe du Nord. Ces engagements nous aideront à nous différencier dans un marché compétitif clé pour Unigestion. », ajoute Per Lawӕtz Hansen.