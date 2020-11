La Française Real Estate Managers, première société de gestion de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) en termes de capitalisation et de collecte brute avec 880 millions d’euros collectés (source : IEIF, 30/09/2020) et plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/09/2020), annonce le lancement d’Agil’Immo.