Highland Europe gère plus d’un milliard d’euros de capital et a déjà soutenu des entreprises leaders de la grande consommation telles que MatchesFashion, GetYourGuide et WeTransfer. Il s’agit du premier investissement que Huel reçoit depuis son lancement en 2015. La nouvelle injection de capitaux permettra à Huel d’accélérer le lancement de nouveaux produits, son développement international et donc, soutenir sa mission : fournir des repas pratiques, abordables et durables. Cette annonce vient également soutenir l’arrivée de l’entreprise sur le marché français.

Huel a été co-fondée au Royaume-Uni en 2015 par Julian Hearn, un entrepreneur confirmé et James Collier, un expert renommé en nutrition. Face à la forte demande mondiale de repas complets, nutritifs et pratiques, Huel s’est développée avec succès en Europe et aux États-Unis. Huel a connu une croissance phénoménale tout en demeurant rentable depuis le premier jour. Huel a désormais vendu plus de 25 millions de repas à travers 80 pays, son équipe se compose de 65 employés basés au Royaume-Uni, à Los Angeles et à Berlin.

Cette toute nouvelle levée de fonds permettra à Huel d’accélérer son expansion dans de nouveaux pays et de soutenir le développement continu de ses produits innovants.

Étant l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, Huel a révolutionné la façon dont nous consommons notre nourriture au quotidien. Huel, le porte-parole du "carburant humain" offre aux consommateurs une gamme diversifiée de repas complets sur le plan nutritionnel, dans un format pratique et abordable, avec un impact minimal sur les animaux et l’environnement. Le fait d’être complet sur le plan nutritionnel signifie que chaque produit contient l’équilibre recommandé de protéines, de glucides, de fibres et de lipides, plus les 26 vitamines et minéraux essentiels, nécessaires quotidiennement. Huel vise à lutter contre le gaspillage alimentaire estimé à 30 % et les mauvaises habitudes alimentaires. L’entreprise souhaite ainsi sensibiliser la population sur l’augmentation des problèmes de santé liés à une forte consommation de viande et à la hausse de l’obésité.

En parlant d’investissement, Julian Hearn, le co-fondateur de Huel a déclaré : « Huel est rentable depuis le premier jour et est sur la bonne voie pour tripler son chiffre d’affaires cette année. Nous avons décidé de faire appel à un financement externe afin d’accélérer notre croissance, d’élargir notre portefeuille de produits et de pénétrer de nouveaux marchés. Nous sommes excités qu’Highland Europe partage notre mission et nous donne désormais les moyens de la réaliser. De plus, son expérience permettra de propulser Huel au rang de leader mondial. Ces développements offrent une période palpitante à Huel et au secteur des repas complets en poudre. Nous nous attendons à ce que d’autres innovations en découlent prochainement. »

Stan Laurent, Partenaire chez Highland Europe, commente également cet investissement récent : « Avant même que nous rencontrions Julian et son équipe nous savions qu’ils avaient créé une marque spéciale, les gens autour de nous parlaient de Huel avec ferveur. C’est un exemple de la prochaine génération d’e-commerces : une grande mission et marque, des produits innovants et un superbe business plan. Nous sommes impatients d’aider Julian et son équipe à propulser l’entreprise au rang de leader mondial. »

Huel s’adresse à ceux qui s’estiment débordés mais qui recherchent des repas équilibrés et durables. Avec une population mondiale croissante qui devrait atteindre 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050, Huel est en passe de devenir la nourriture du futur, offrant une solution durable à la chaîne de distribution alimentaire actuelle.