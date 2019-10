Fondée en 1994 à Meyzieu (69), BARTEC Group dispose d’un savoir-faire très spécifique dans la liaison d’armatures à destination des constructeurs, des bureaux d’études, des armaturiers et des poseurs. Le Groupe privilégie une approche globale reposant à la fois sur sa gamme de coupleurs et sur le procédé même de préparation des armatures, permettant de satisfaire toutes les exigences de qualité liées aux normes et certifications internationales.

Fort de leur haute technicité, ses solutions produits et d’assemblage sont utilisées dans le monde entier dans le cadre de projets et ouvrages d’art particulièrement complexes (stades au Qatar, Viaduc de Millau en France, Grande Mosquée d’Alger, gratte-ciel au Pérou, centrale nucléaire au Bangladesh…). Le Groupe poursuit, de manière permanente, sa forte démarche d’innovation sur des sujets tels que la résistance à la fatigue, aux chocs, aux séismes, aux explosions… et a développé une nouvelle marque internationale (LINXION) qui s’appuie sur des brevets ayant donné naissance à sa Gamme Pi.

Pour assurer son développement à l’international et poursuivre ses innovations-produits, les actionnaires de BARTEC Group, Philippe HUET et Catherine SAMBIN, ont souhaité procéder à une levée de fonds. Conseillés par les avocats de LAMY LEXEL, ils ont ainsi levé 2.5 millions d’euros auprès d’InnovaFonds, via son fonds Partenaire Croissance I dédié aux entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de Bpifrance.