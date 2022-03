Dans un contexte d’incertitude mondiale persistante due à la pandémie du COVID-19, cette croissance significative de l’ensemble des actifs sous gestion est le résultat de mesures de soutien efficaces en réponse à la pandémie et de la confiance continue de la base d’investisseurs de Triodos Investment Management.

Dick van Ommeren, président du conseil d’administration de Triodos Investment Management explique : « Grâce à l’intérêt continu pour l’investissement à impact, nous avons pu augmenter nos actifs sous gestion en 2021, malgré les répercussions persistantes de la pandémie du COVID-19. Cela signifie que nous avons également été en mesure d’accroître l’impact positif que nous réalisons grâce aux fonds qui nous sont confiés. Notre rôle en tant qu’investisseur à impact est plus pertinent que jamais : suite à la pandémie, les inégalités ont augmenté de manière significative, et augmenteront encore plus avec la crise en Ukraine. L’inégalité, tout comme la perte de biodiversité et le changement climatique, est un défi mondial que nous devons relever collectivement. C’est ce que nous continuerons à faire, en collaboration avec notre solide base d’investisseurs. »

Développement des fonds de placement Triodos en 2021

Les fonds de placement Triodos offrent aux investisseurs la possibilité d’investir directement dans des secteurs durables. Ces secteurs vont de la finance inclusive, de l’énergie durable, de l’alimentation et de l’agriculture biologiques, aux entreprises cotées qui contribuent matériellement à la transition vers une société durable.

En 2021, les fonds Triodos Impact Equities et Bonds (Triodos SICAV l), qui investissent dans des sociétés cotées, ont progressé de 24,5 % pour atteindre 3 049,7 millions d’euros. Les actifs sous gestion dans les portefeuilles discrétionnaires de Triodos Bank Private Banking Netherlands, qui sont gérés par Triodos Investment Management, ont augmenté de 14,1% pour atteindre 902,6 millions d’euros.

Les actifs sous gestion du Triodos Green Fund néerlandais, le fonds qui investit dans des projets verts favorisant le développement durable, ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 1 188,8 millions d’euros.

Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund, les fonds qui investissent dans les institutions financières des marchés émergents, ont vu les actifs sous gestion augmenter de 8,2 % et 9,1 % pour atteindre respectivement 381,3 millions d’euros et 485,3 millions d’euros.

Triodos Food Transition Europe Fund, le fonds qui offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du secteur de la consommation biologique et du mode de vie durable en Europe, a connu une croissance de 49,5 % pour atteindre 72,3 millions d’euros. Cette forte croissance des actifs sous gestion est le résultat de l’afflux d’investisseurs, d’une part, et de la bonne performance du portefeuille, d’autre part.

Triodos Energy Transition Europe Fund, le fonds qui investit dans des actifs et des entreprises qui produisent de l’énergie renouvelable, améliorent l’efficacité énergétique et/ou offrent une flexibilité énergétique, a diminué ses actifs sous gestion au cours de l’année de 14,5 % pour atteindre 130,2 millions d’euros. Cette diminution est due au fait que le fonds a été fermé aux nouveaux apports en avril en raison d’une augmentation disproportionnée de la position de liquidité, qui résulte d’un fort intérêt des investisseurs pour le fonds en glissement annuel, combiné au délai relativement long du type d’investissements réalisés par le fonds. Le fonds est resté ouvert pour les sorties.

Triodos Multi Impact Fund, le « fonds des fonds » de Triodos, a augmenté la taille de ses fonds de 7,3 % pour atteindre 34,4 millions d’euros à la fin de l’année. La valeur nette d’inventaire du Fonds SFRE, le premier fonds de placement mondial à capital variable créé pour déployer des capitaux à long terme et alignés sur la mission des banques fondées sur les valeurs, a augmenté de 10,4 % pour atteindre 43,2 millions d’USD.

Au quatrième trimestre 2021, Triodos Investment Management a lancé le Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, un fonds qui investit dans la cruciale transition énergétique des marchés émergents en fournissant une dette senior à long terme à des projets éoliens, solaires et hydroélectriques au fil de l’eau. Le fonds a été lancé le 29 octobre 2021 avec une taille de fonds de 29,0 millions d’USD.

En 2021, la deuxième année de la pandémie du COVID-19, la plupart des fonds Triodos ont enregistré de bonnes performances et ont été en mesure de fournir des rendements sains malgré des circonstances toujours difficiles. En particulier, les fonds qui investissent dans les institutions financières des marchés émergents (Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund) ont pu transformer la performance négative de 2020, résultant de l’impact de la pandémie, en rendements solides en 2021, démontrant la nature résiliente des marchés émergents. Le Triodos Food Transition Europe Fund a enregistré une performance exceptionnellement bonne l’année dernière en raison de la sortie de l’une des sociétés de son portefeuille. Le Triodos Euro Bond Impact Fund et le Triodos Sterling Bond Impact Fund, en revanche, ont dû conclure l’année avec une performance négative de respectivement -3,4% et -3,8%. Cela s’explique par la volatilité des marchés obligataires résultant de la hausse des anticipations d’inflation et du début du durcissement des politiques monétaires, des dynamiques qui ont eu un impact sur tous les portefeuilles liés aux obligations.